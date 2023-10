Bod s Tygry? Chtěli jsme víc, mrzelo pardubického útočníka Hyku

„Jsem rád, že mi to tam padlo, ale určitě jsme chtěli víc,“ mrzelo Hyku v rozhovoru pro YouTube kanál Dynama Pardubice.

Z určitého pohledu je bod pro Východočechy dobrý, v Liberci ztráceli už 1:3, při detailnějším pohledu na průběh zápasu už to ale taková sláva není.

V součtu s druhou a třetí třetinou měli Liberečtí pouhé čtyři střelecké pokusy, zatímco Dynamo hned osmadvacet. Soupeře drtilo, ale stačilo to právě pouze na vyrovnání.

„Je to škoda, měli jsme tam kupu šancí. Já trefil tyčku, neuznali gól Mateje Pauloviče (kvůli kopnutí patou), pak to šlo dvakrát do tága...,“ popisoval Hyka zmařené příležitosti. Ta nejbolestivější možná přišla v prodloužení. Hyka byl úplně sám před gólmanem, položil si ho, ale prakticky úplně stejně jako na jaře v sedmém semifinále proti Třinci zakončil jen do betonu Hrenáka. Pak Dynamo, snad už tradičně, vyhořelo v nájezdech.

„O tom je sport, pokaždé někdo klopýtne. Tentokrát jsme to byli my,“ uznal Hyka.

Zápas se lámal v první třetině, skóre otevřel hned ve třetí minutě Jakub Rychlovský a v její polovině se krásnou ranou do víka z levého křídla prosadil Michal Bulíř. Na jeho zásah zareagoval necelou minutu před koncem první části David Musil, ale klid Liberci další výstavní bombou ze slotu vrátil Oscar Flynn těsně před polovinou duelu.

I přes ztrátu dvou bodů se však Pardubice paradoxně vyhouply do čela extraligového pořadí. Sparta totiž doma prohrála s Kometou 0:2 a propadla se až na třetí příčku za Litvínov.

Pro Dynamo však bude poměrně složité svoji pozici uhájit, jelikož během října absolvuje ještě dvanáct utkání. V našlapaném extraligovém kalendáři jsou také dvě okénka pro Ligu mistrů.

Dynamo čekají letecké zájezdy do švýcarské Ženevy (10. října), kam letí v den zápasu, hned po něm se vrací domů, a o týden později se do severoirského Belfastu. Tam hraje ve středu 18. října. Ještě před prvním výletem ale Pardubice hrají domácí duel s Kometou a derby v Hradci.