Zlínský útočník Fořt: Kdyby nám předkolo uteklo, byl by to neúspěch

„Předtím to bolelo tak, že jsem nemohl hrát. Teď si dám prášek a je to v klidu,“ líčí Fořt, který si smůlu vybral v generálce na letošní sezonu.

Po nezaviněném střetu v Brně musel podstoupit chirurgický zákrok a z úvodních dvaceti zápasů zasáhl jen epizodně do domácího střetnutí proti Karlovým Varům ve 14. kole.

Po loňské průlomové sezoně, která mu téměř vynesla nominaci na mistrovství světa, ho smolné zranění přibrzdilo v rozletu. „Nechtěl bych to moc rozebírat, protože to pak vypadá, že se na něco vymlouvám. Nebylo to jednoduché, ale za výkon na ledě jsem zodpovědný já sám. Musím se připravit. Co bylo, bylo. Do minulosti se nedívám,“ tvrdí Fořt.

I když od trenérů dostává v centru první formace hodně času na ledě, vnímá, že jeho role se proměnila. „Když vám to nepadá, musíte přemýšlet jinak a přijmout jinou úlohu. Nemám problém zalézt trochu dozadu, přispět jinak než body. Když budeme vyhrávat, tak půjdu klidně do brány,“ říká sedmadvacetiletý útočník v nadsázce.

Zatímco loni po jeho boku zářili matadoři Ondráček s Kubišem, letos je trenéři od sebe roztrhli a Fořt má momentálně na křídlech Köhlera s Fryšarou.

„Lajny skládá trenér, vidí to ze střídačky. Soustředím se na svůj výkon,“ povídá Fořt, který se v posledním domácím zápase proti Brnu podílel asistencí na dvou gólech.

Osobní statistiky jdou s kvapem se blížícím koncem základní části stranou. Berani odráží nápor Vítkovic, které ohrožují jejich postavení v desítce.

„Musí uhrát ve zbývajících čtyřech kolech o šest bodů více než my. Pořád to máme ve svých rukou. Nemusíme čekat na ostatní výsledky. Věřím, že body uhrajeme a do předkola se dostaneme,“ přeje si Fořt.

Pro zlínské hokejisty jsou to příjemnější starosti než na začátku sezony, kdy se potáceli na chvostu tabulky. Zavedení přímého sestupu změnilo zavedené extraligové pořádky.

„Úvod jsem nehrál. Seděl jsem na gauči u televize nebo na tribuně, ale do hlavy se vkrádaly všelijaké myšlenky. Když vidím mančafty, které dole bojují o holé bytí, vůbec se neumím vžít do jejich kůže a ani nechci,“ otřese se Fořt.

Jeden z nejvíce ohrožených – dvanáctý Litvínov – přivítají Berani dnes od 17.30 hodin. Po zisku bodu z úterní dohrávky v Třinci by je případné vítězství už výrazně přiblížilo vytouženému předkolu. „Bral bych jako neúspěch, kdybychom se do předkola nedostali,“ říká Fořt.

V druhém plánu je umístění do osmé příčky, které by Zlínu zajistilo start předkola na vlastním stadionu. „V předchozích dvou sezonách se nám to ani jednou nepovedlo a pak jsme vypadli,“ zmínil Fořt série proti Olomouci a Mladé Boleslavi.

K domácí výhodě mají ale Berani zatím daleko, konkrétně pět bodů. Jasno bude nejpozději příští pátek.