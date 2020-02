Zlínský Kašík: Když to vezmu zpětně a s pokorou, je bod z Třince zlatý

V zápase ani jednou neprohrávali, přesto hokejisté PSG Zlín v Třinci nezvítězili. Na ledě mistrů padli po samostatných nájezdech 1:2.

„Vítkovice teď vyhrály spoustu zápasů, začaly se dotahovat, takže mě mrzí, že jsme nezískali bod navíc. Ale když to vezmu zpětně a s pokorou, je bod zlatý,“ pronesl zlínský brankář Libor Kašík, který držel čisté konto až do 51. minuty.

„Třinec je jeden z nejkvalitnějších týmů v extralize, a že to bylo pro nás celou dobu 1:0, bylo skvělé. Dlouho se nám dařilo bránit, jenže jeho tlak jsme nakonec neustáli. Ale bod je zlatý,“ zopakoval maskovaný hrdina Beranů.

Vítkovicím, s nimiž mají horší bilanci vzájemných zápasů, se Berani vzdálili na rozdíl šesti bodů. Jistotu postupu do předkola play off můžou získat nejdříve po nedělním utkání na Spartě. Do konce základní části zbývají už jenom čtyři kola.

Zlín sahal v Třinci dlouho po vítězství v normální hrací době. Od 13. minuty vedl po trefě Šlahaře až do poloviny závěrečné třetiny. O nejtěsnější náskok přišel při vlastním oslabení, hostům nepomohla ani trenérská výzva.

„Člověk chce vyhrát a nebylo na co čekat. Co se mohlo stát? Přinejhorším ztratíte oddechový čas. Tak jsem to zkusil,“ přiznal Kašík, že popud ke kontrole dal prostřednictvím trenérů on.

Stejně jako při předchozím vzájemném duelu v Třinci tak musely určit vítěze až samostatné nájezdy. Tím však podobnost mezi listopadovým a únorovým duelem končí.

Zatímco tehdy viděli diváci v normální hrací době osm branek a sedm úspěšných nájezdů, tentokrát se střelci i v součtu s nájezdy zmohli na pouhé tři góly.

Berani nenašli v dovednostní disciplíně ani jednoho přesného zakončovatele, Třinci stačil k druhému bonusovému bodu jediný gól Stránského z úvodní série. „Krásně to trefil do víka,“ ocenil Kašík autora vítězného gólu, který ho jako jediný z Třineckých včera překonal.

V hektickém prodloužení mohly rozhodnout oba týmy. Třinec při přesilovce, kterou si vylepšil odvoláním brankáře Kváči. Kašík si toho dobře všiml a na konci přesilovky chtěl zkusit střelu přes celé kluziště do opuštěné klece.

„Cítil jsem, že tam byla obrovská možnost. Měl jsem hráče za sebou, druhého hodně před sebou, takže tam bylo hodně prostoru. Bohužel se mi puk zasekl v dresu a nepodařilo se mi ho vyhodit tak, jak jsem potřeboval, a rozhodčí přerušil hru,“ posteskl si Kašík.

Tak třeba v pátek doma proti Litvínovu...