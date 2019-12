Szturc zvýší třinecký důraz. Tohle je pro mě obrovská šance, říká

Oceláři po nynější reprezentační přestávce nastoupí v extralize 16. prosince doma proti Kometě Brno. A to už by v jejich sestavě mohl být i Roman Szturc, který s klubem v neděli podepsal smlouvu do konce sezony.



„Řešili jsme to už nějaký týden. Ozval se mi pan Peterek i Venca,“ zmínil Szturc sportovního ředitele Ocelářů Jana Peterka a trenéra Václava Varaďu, když popisoval svůj přestup. Co si od nového angažmá slibuje? „Měl bych zvýšit konkurenci v mančaftu, zvýšit důraz. Trenér ví, co ode mě může čekat. Nějaké zápasy jsem už v extralize odehrál,“ odpověděl útočník, který má na kontě 574 extraligových duelů, v nichž nastřílel 107 gólů a měl 87 asistencí.

„Jde o poctivého hráče s velmi dobrým zakončením. Hraje hokej, který bolí. Pro soupeře je nepříjemný, umí se dostat pod kůži,“ řekl trenér Václav Varaďa. „Uvidíme, v jakém je stavu.“ Za Porubu stihl 14 utkání.

„Z toho jsme nějakých šest utkání odehráli na tři lajny, protože jsme měli velkou marodku. Ke konci už nějaká únava znát byla,“ přiznal Szturc. „Bylo toho fakt hodně. Jsem rád, že je zrovna reprezentační pauza. V pondělí jsem si odpočinul a od úterka už zase naplno trénuji. Bude to dobré.“

Porubské mužstvo v této sezoně už vystřelilo z první ligy zpět do extraligy útočníka Vladimíra Svačinu, který je v Brně. Teď i Szturce...

„Od kluků jsem to slýchával. Dostal jsem místo po Sváčovi, teď je zase volné, tak uvidíme, jestli se o něj nestrhne boj,“ usmál se Roman Szturc. Z Vítkovic nabídku neměl?

„Nevím, jak na to odpovědět. Víme, co se tam přes víkend dělo,“ připomněl výměnu trenérů. „Moc to nechci řešit. Jsou v těžké situaci a ten klub pořád někde mám. Přeju jim jen to dobré, aby se nastartovali a šli nahoru.“

Ve Vítkovicích po minulé sezoně předčasně skončil. „Měl jsem tam platnou smlouvu,“ potvrdil. „A všichni mě ujišťovali, že budu pokračovat. Pak se to vykrystalizovalo jinak. A protože jsem se dozvěděl, že končím, někdy v červnu, už moc míst v extralize nebylo. Bylo těžké někam se dostat.“ Vyšlo mu to ve Zlíně, kde měl smlouvu do poloviny října, leč klub mu ji neprodloužil. „Na Zlín nemůžu říct nic špatného. Potkal jsem tam dobré lidi. Bohužel začátek sezony nám nevyšel, takže změny se daly očekávat.“ Tudíž skončil v Porubě.

„Musíte pořád věřit. A jak říká jeden můj kamarád: Někdy je důležitý krok zpátky, abys mohl udělat dva dopředu. Chtěl jsem jít domů a Poruba mi podala pomocnou ruku.“

Zpět mezi elitu ho vytáhl Třinec. „Každý ví, jaká je moje nynější sezona. Tohle je pro mě obrovská šance a moc se na ni těším.“

A těší se i na Spenglerův pohár ve švýcarském Davosu, kam letos o Vánocích Oceláři opět pojedou. Pro Romana Szturce to nebude nic nového, jelikož na turnaji už několikrát hrál s Vítkovicemi.

„Hned jsem věděl, že Třinečtí na Spengler jedou. Ten turnaj je výborný. Organizačně i co se týká mančaftů. Je to sice přes Vánoce, ale patří to k nim,“ uvedl Szturc.