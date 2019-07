Szturc o odchodu do Zlína: Tlak byl stále větší, nastal čas jít jinam

„Doufám, že bude delší, než jsme momentálně domluvení,“ řekl Szturc před úvodním tréninkem na ledové ploše PSG arény.

„Hokej není individuální sport, ale všech hráčů v pětce, celého mančaftu. Uvidím, jak si to sedne. Lehké to určitě nebude. Ale jdu do toho s čistou hlavou a těším se,“ pronesl devětadvacetiletý odchovanec Vítkovic. Po tuctu sezon v mateřském klubu cítil, že potřebuje změnu prostředí. Vydat se jiným směrem. Restartovat kariéru.

„Ve Vítkovicích jsem byl doma a vždycky tam doma budu. Ostrava je moje město. Ale tlak od známých a všech okolo byl větší a větší. Už to dospělo do takové fáze, že nastal čas jít jinam,“ vysvětloval Szturc.

A do toho přišla možnost jít do Zlína. Byť na omezenou dobu, asistent vítkovického kapitána na ni kývl.

„Než jsem to podepsal, mluvil jsem s trenérem Stavjaňou. Podíval jsem se na soupisku. Něco jsem si napsal s kluky ze Zlína. A vyšlo mi, že by bylo ideální to zkusit a mohlo mi to sednout,“ líčí Szturc, proč zamířil k Beranům.

Ve Zlíně by rád navázal na jiného odchovance Vítkovic Bedřicha Köhlera, který se letos vrátil k Beranům po čtyřech letech.

Úvodní duel přípravy odehrají hokejisté Zlína 13. srpna na domácím ledě v rámci přerovského turnaje Zubr Cup proti Slavii Praha. O den později by se měli střetnout se Vsetínem. Čas ani místo však zatím není dané. Původně se mělo derby hrát v Uherském Hradišti, slovácký klub se však kvůli bezpečnostním hrozbám pořadatelství vzdal.

„Z Vítkovic si ho pamatuji, když jsem se posouval z juniorky nahoru. Za rok šel do Zlína, kde mu to sedlo. Kéž by něco takové potkalo i mě,“ přeje si Szturc.

„Změna hráče obyčejně oživí, nabudí. Na tenhle efekt trochu spoléháme,“ věří zlínský trenér Antonín Stavjaňa, že Szturcův příchod bude prospěšný pro obě strany. A co kdyby si vybojoval v sestavě Beranů stálé místo? „Tak by musel někdo z útočníků odejít na hostování.“

Jasno bude nejpozději po deseti kolech. Ve druhém přitom Zlín hostí Vítkovice. „Kdy budeme hrát proti sobě, bylo to první, na co jsem se po podpisu smlouvy díval,“ přiznal Szturc.