Ukázali jsme, že máme sílu a charakter, lebedil si vítkovický Dej

„Před třetí třetinou jsme si řekli, že to nezabalíme, že potřebujeme dát gól, abychom se chytili,“ řekl vítkovický útočník Dej.

Čím jste se zvedli?

Na začátku trochu sehrálo roli, že my jsme hráli ve středu v Hradci Králové a Sparta měla volno, takže byla v první třetině živější, ale nepřehrávala nás. My jsme od druhé třetiny začali hrát lépe. Naší motivací byla dobrá hra. Důležité bylo, že jsme dali první gól a rychle i ty další. Soupeř si asi myslel, že má utkání pod kontrolou, ale my jsme věděli, že předváděná hra neodpovídá výsledku.

Co vám proletělo hlavou, když vám Sparta vstřelila první dva góly během pouhých čtrnácti vteřin?

Něco takového není ideální, ale naštěstí to bylo v první třetině a před námi bylo ještě padesát minut. Stav nula dva v hokeji nic neznamená, i když nás to trochu nahlodalo. Máme však natolik zkušené mužstvo, že jsme utkání nezabalili a šli jsme dál.

Jenže v polovině utkání jste při vlastní přesilovce dostali další gól a bylo to už 0:3.

To jsme ale tlačili celou třetinu a bohužel jsem chybovali, když jsme špatně vystřídali. Ale věděli jsme, že se můžeme odrazit od naší hry ve druhé třetině, což se nám podařilo.

Sparta v 54. minutě v přesilovce vyrovnala na 4:4 a měla pak velkou převahu. Jak jste vnímal závěrečné minuty?

Možná nám už docházely síly. Byli jsme stáhnutí, ale Spartu nabudil ten vyrovnávací gól. Hrnuli se pak dopředu, cítili šanci, ale Míra (brankář Svoboda – pozn. red.) je tam ke konci vychytal.

Co vám utkání s takovým obratem ukázalo?

Že máme sílu, charakter, že se umíme dostat do drajvu. Každý z nás podal dobrý výkon.