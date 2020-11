Takhle se vrátit do zápasu umějí silné mančafty, chválí Marosz Vítkovice

Jak vám bylo, když jste ale v polovině utkání prohrávali 0:3?

Nebylo to ideální, ale jsem rád, že jsme se oklepali a dokázali se vrátit do zápasu.

Třetí gól jste dostali při vlastní přesilovce...

To bychom si měli pomoct, ale teď nám přesilovky moc nejdou. Musíme na nich zapracovat.

Přesto se vám ve třetí třetině podařil velký obrat na 4:3.

Škoda že jsme to vedení neudrželi, když už jsme to otočili. Ale po průběhu utkání dva body bereme.

Čím to bylo, že jste se střelecky ve třetí třetině zvedli?

Hru jsme postupně zlepšovali. Ukázali jsme, že v našem mančaftu je síla. Takhle se vrátit do zápasu umějí silné mančafty. My teď musíme pokračovat v tvrdé práci.