Nedisciplinovanost - zlá vítkovická realita. Po Polákově excesu přišel kolaps

„Z toho výsledku má člověk špatný pocit,“ přiznal vítkovický útočník Lukáš Krenželok. „Přesilovky neproměňujeme, v oslabeních inkasujeme. Musíme to řešit.“

Už začátek střetnutí s celkem, který v předchozích deseti utkáních ani jednou nevyhrál, Vítkovicím nevyšel. V 5. minutě inkasovali, vzápětí sice dostali čtyřminutovou výhodu jednoho hráče navíc, ale tu promarnili, stejně jako všechny další přesilovky v zápase.

„Měli jsme jinou představu o úvodu utkání. Chtěli jsme nastoupit agresivně, dát gól, určovat tempo hry, to se nám ale nedařilo. Měli jsme v první třetině sice tři přesilovky, ale ty jsme neproměnili a ráz utkání nenastavili v náš prospěch,“ mrzelo vítkovického asistenta trenéra Darka Stránského. A ještě více ho mrzelo to, co se na ledě dělo ve druhé části. „To přišel kolaps, jinak se to nedá nazvat. Důvodů bylo mnoho, výsledek je jednoznačný, zdrcující v náš neprospěch.“

Ve druhé dvacetiminutovce totiž Vítkovičtí nejprve nevyužili svoji čtvrtou početní výhodu. Hostující celek pak při vyloučení ostravského kapitána Romana Poláka zvýšil na 2:0. A Polák poté neudržel nervy na uzdě - při dalším vyloučení třískl holí o mantinel, dostal osobní desetiminutový trest a z trestné lavice se jen díval, jak Českobudějovičtí střílí gól za gólem. Když se vrátil na led, na ukazateli svítilo skóre 0:6. Hosté využili další početní výhodu, prosadili se i ve hře v pěti proti pěti.

Momentka z utkání Vítkovice - České Budějovice.

„Podařilo se nám na začátku přežít pár vyloučení, a když jsme se dostali do vedení, byli jsme lepší. Skóre to jasně indikuje,“ pravil kouč Jihočechů Václav Prospal.

Trenéři Vítkovic tak mají co řešit. Po ztraceném domácím utkání s Kometou Brno, kdy se nechal hloupě vyloučit Rostislav Marosz, mluvil kouč Stránský o nedisciplinovanosti a o tom, že budou následovat pohovory s hráči. „Nedisciplinovanost je realita, zlá realita. Něco proběhlo, ale výsledek je evidentně nulový. Budeme to muset vzít z čistého stolu a vyřešit to,“ konstatoval vítkovický asistent trenéra.

„Samotnou porážku ale musíme hodit za hlavu. I když se v tom budeme hrabat, nic to nezmění. Takový je hokej. Potrénujeme, musíme se co nejlépe připravit na další zápas a vyrazíme do Mladé Boleslavi,“ doplnil Krenželok.