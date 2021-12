Do konce zbývalo 13 vteřin. A třinecký gólman Kacetl zaváhal...

Kacetl se zoufale ohlédl za sebe. Puk byl v brance. Třináct vteřin před koncem zápasu mu kotouč, který na něj poslal plzeňský obránce Čerešňák z vlastní obranné třetiny, prošel mezi betony...

„Třinečtí byli v tlaku, končila jejich přesilovka,“ popisoval trefu Peter Čerešňák. „Vyhráli jsme buly a jen jsem puk nahodil na branku.“ Co si po takovém gólu řekl?

„Že to není možné,“ smál se Čerešňák. „Viděl jsem, že puk letí vcelku rovně, proto jsem nevěřil, že by z toho mohl být gól. Překvapilo to mě, brankáře i všechny ostatní na stadionu.“

Kacetl dostal podobnou branku i letos v lednu od sparťana Milana Jurčiny. To hosté v 51. minutě srovnali na 4:4, načež Oceláři uspěli na nájezdy. Tentokrát nemají ani bod.

„Takových gólů jsem v kariéře viděl už hodně. To se stane, skočilo to. Káca podával celý zápas skvělý výkon stejně jako celou sezonu,“ řekl obránce Tomáš Kundrátek, který je momentálně nejpilnější třinecký střelec - v minulých pěti zápasech dal pět gólů. „Mám z toho radost. Jen škoda, že to dnes nepomohlo k vítězství.“

První gól na 1:1 dal v oslabení, když u levé tyče protlačil puk do branky. Na 2:1 zvyšoval typicky po ráně od modré čáry.

„Jenže vzápětí hosté srovnali,“ povzdechl si třinecký trenér Marek Zadina. „Tlačili jsme se do Plzně, která dobře bránila a ve svém pásmu hrála jednoduše. Zápas nás stál hodně sil, ale bohužel nemáme ani bod.“

Ke všemu Jaroměřský, Hrňa, Nestrašil, Doudera a Chmielewski trefili jen tyč. „Jo, nějaké tyčky tam cinkly. Snažili jsme se. Škoda, že to nevyšlo,“ řekl Tomáš Kundrátek.

„Neodehráli jsme špatné utkání. Kluci pracovali velmi dobře, ale hodně jsme toho neproměnili,“ podotkl Marek Zadina.