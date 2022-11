Gól Spartě při debutu v extralize. Těžký první den v práci, hlásí posila Plzně

Jaké jsou vaše pocity po prvním zápase v plzeňském dresu?

Bylo to super. Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale cítím se tu velmi dobře. Kluci v kabině mě suprově přijali. Určitě mi to pomohlo k dnešnímu výkonu. Vítězství při premiéře se cení. Jsem velmi rád, že jsem mohl takhle začít.

Navíc jste si hned zahrál proti jednomu z největších českých týmů. Připravovali vás spoluhráči na Spartu?

Něco jsme si v šatně řekli, ale já se soustředil hlavně na svůj výkon. Připravoval jsem se, aby mi šly nohy, chtěl jsem dohrávat souboje. Byl to skvělý týmový výkon.

Původně jste měl naskočit až v pátek nebo v neděli. Co se změnilo?

Od soboty jsem nebyl na ledě, měl jsem teploty, kvůli kterým jsem nehrál v neděli za Nitru. V úterý večer jsem odjel ze Slovenska, přespal u přítelkyně v Písku a ráno přijel. Řekli mi, že můžu nastoupit, tak jsem do toho šel. V první třetině jsem se trošku hledal, ale kluci mi pomohli a pak už to bylo dobré.

Ve druhém dějství jste trefil tyč, dočkal jste se až v závěru při hře Sparty bez brankáře.

Po té tyčce jsem věděl zůstal v klidu. Věděl jsem, že nějaká šance ještě přijde. Čekal jsem, že by to tam mohlo padnout. Gól do prázdné branky jsem si možná i zasloužil.

Pokladník vám do dneska asi pěkně spočítá, že?

Ani se neptejte. Těžký první den v práci.

Fanoušci vás hnali za výhrou. Jak jste si užil jejich podporu?

Slyšel jsem, že má Plzeň skvělý fanklub. Jsem rád, že mě fanoušci přivítali, moc jsem si to užil. Ale skvělou atmosféru jsme měli i Nitře, budu na to vzpomínat.

V čem se liší česká nejvyšší soutěž od té slovenské?

Po jednom zápase těžko hodnotit. V české extralize je více taktiky, hráči jsou tu zkušenější.

V minulosti jste působil na severu Evropy, jak si v Plzni rozumíte s finskými a švédskými spoluhráči?

Úplně bez problému, je tu super parta. Ve Finsku a Švédsku jsem chodil na univerzitu. Ani s angličtinou nemám problém, domluvím se i česky. (směje se)