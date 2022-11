Hokejová Plzeň přilákala slovenského olympionika Holešinského

Západočeši příchod šestadvacetiletého hráče ještě oficiálně nepotvrdili, slovenský klub ale již o dohodě informoval na svém webu.

„Klub mu vyhověl a uvolnil ho do zahraničí tak, jak jsme byli před sezonou domluveni,“ uvedl ředitel klubu Miroslav Kováčik. Dodal, že Holešinský v minulosti již několik nabídek z Finska a Česka odmítl. „Na odchod není nikdy správný čas, ale teď si to vyhodnotil tak, že to chce zkusit,“ dodal Kováčik.

Holešinský přišel do Nitry v roce 2020 ze zámoří, kde působil v univerzitní soutěži NCAA. Prosadil se do reprezentace a v roce 2021 startoval na mistrovství světa v Lotyšsku, letos nechyběl ve slovenské sestavě na olympiádě v Pekingu.

Za Nitru Holešinský odehrál 113 zápasů a nasbíral 88 kanadských bodů. I díky němu tým v minulé sezoně postoupil do finále play off. V aktuálním ročníku vstřelil v 13 utkáních pět branek a přidal šest asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem týmu.

V Nitře by jej měl nahradit kanadský útočník Brad Morrison, kterého klub minulý týden angažoval. Do svého bývalého týmu by se podle informací slovenských médií měl vrátit i útočník Jozef Baláž, jenž předčasně ukončil působení v Karlových Varech.