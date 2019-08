Samuelsson junior v Česku. Bojuje o smlouvu v Hradci Králové

„Po nepříjemných zdravotních komplikacích, které potkaly některé naše hráče z obrany, jsme okamžitě začali shánět náhradu. Dostali jsme tip a dobré reference na Philipa, který dlouhou dobu působil v AHL. Je to hráč, který se nám při zranění Tomáše Linharta a Richarda Nedomlela bude hodit,“ řekl klubovému webu generální manažer Aleš Kmoníček.

„Protože je Philip čistě defenzivní obránce, rozhodli jsme se ho oslovit. Slibujeme si od něj čistě obrannou práci. I přes nabídky z KHL kývl na spolupráci s námi. Philip přiletí v pondělí odpoledne do České republiky, po přesunu do Hradce se ubytuje a v úterý ráno by měl být k dispozici trenérům,“ doplnil sportovní manažer Jaroslav Bednář.

Syn bývalého švédského reprezentanta a dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru Ulfa Samuelssona pomůže týmu hned na konci týdne v Lize mistrů v Cardiffu a v Göteborgu proti Frölundě.

„Proto byla tato akce takto rychlá. Hledali jsme hráče, který nám pomůže už při vstupu do Champions Hockey League,“ dodal Bednář.

V uplynulé sezoně si Samuelsson v AHL připsal v 67 zápasech 15 bodů za čtyři branky a 11 asistencí. V roce 2009 jej draftoval ve druhém kole na 61. místě Pittsburgh.

V NHL má na kontě za Penguins a Arizonu 13 zápasů, v nichž nebodoval. V AHL i za Wilkes-Barre/Scranton, Portland, Springfield, St. John’s a Charlotte sehrál v základní části 512 utkání a zaznamenal 151 bodů (27+124). V 51 duelech play off si připsal 12 bodů (3+9).