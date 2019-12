Vampola zase pomáhá Kladnu. Nezapomněli tu. A děkuju Slavii, raduje se

Bylo to celé podivné. Vampola hraje sezonu za prvoligovou Slavii, ale plánoval sedmého prosince nastoupit v extralize za Kladno. Jenže to veřejně stopla Mladá Boleslav, s níž Vampola rozvázal před dvěma lety smlouvu.

Pořád měla mezi nimi platit jakási dohoda. „Jako klub ji plníme, logicky proto chceme, aby ji dodržoval i Petr,“ vyjádřil se boleslavský manažer Jan Tůma, proč hráči nedovolí za Kladno nastoupit. O jakou dohodu šlo, to nikdo neřekne, Vampola by ovšem na soupisku Mladé Boleslavi dávno patřit neměl.

A když se do jednání vložil majitel Slavie (Stanislav Tichý, můžete si přečíst červencový rozhovor s ním), cesta do Kladna byla pro Vampolu volná.

Vampola se nám líbil, máme zájem Trenér David Čermák o Vampolovi: „Líbil se nám, hrál moc dobře. V sobotu se domluvíme, co dál. Zájem máme, uvidíme. My jsme o něm jednali jen se Slavií, šlo spíš o vztah jí a Boleslavi.“ Střelec dvou gólů Ladislav Zikmund: „Viděli jsme ho rádi, je to vůdčí osobnost, radí klukům a je prospěšný.“

V pátek pomohl porazit Hradec Králové 3:1.

Co se tedy změnilo, že jste mohl za Kladno nastoupit?

Majitel Slavie mi řekl, že je vděčný za to, co v klubu odvádím. Chtěl mi vyhovět, tak se s Boleslaví spojil a domluvil.

Podle Boleslavi máte uzavřenou nějakou dohodu, o co jde?

Tohle bych neřešil. Slavia se domluvila s Boleslaví, jde o tři roky staré téma. Když to řeknu blbě, nakonec jsem možná i Boleslavi teď pomohl. Hradec je její soupeř v tabulce, tak jí to může vyhovovat, že s Kladnem budeme porážet její konkurenci.

Nastoupíte ještě za Kladno?

Nevím, máme vyřízené střídavé starty, ale domlouvat se budeme zápas od zápasu. S vedením, s Jardou (Jágrem). Už v sobotu hraju za Slavii se Vsetínem, té to chci taky vrátit, že mě pustila.

Toužíte nastoupit i proti Boleslavi? Vrátit jí to za komplikace?

Tak bych to nebral. Vždyť já se před třemi roky rozhodl, že skončím, byl tam nějaký důvod. A hlavně kvůli synovi jsem šel bojovat do první ligy, která se s extraligou nedá srovnat. Je příjemnější, hraje se v ní hokej, první liga je kolikrát boj a maso.

Jaký byl tedy návrat do extraligy? Po dvou letech.

Na stará kolena jsem si zkusil, jestli na ní ještě mám. Věřím, že jsem nezklamal. Cítil jsem se dobře. Taky jsem se na to moc těšil, kecal bych, že ne.

Berete to jako odměnu za to, že jste Kladnu pomohl extraligu vybojovat?

Největší odměnou je to, jak mě přijali diváci, nezapomněli na mě. A že jsou kluci rádi, že mě tu mají. Je to příjemné, snad jsem k výhře nějak pomohl.

Spolupráce s Redlichem a Strnadem vám vyhovovala?

Trenéři se mě i ptali, s kým bych chtěl hrát, kdo by mi vyhovoval. A spolu jsme odehráli skoro celou minulou sezonu. Jsou to poctiví kluci, makáči.