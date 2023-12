Gól po roce. Je to obrovská úleva, líčil plzeňský útočník Straka

„Je to pro mě obrovská úleva. Snažil jsem se nebrat si to do hlavy a soustředit se na jiné věci, které jsou prospěšné pro tým. Ale jsem útočník, góly chci dávat a to dlouhé čekání nebylo snadné,“ přemítal jednatřicetiletý Straka.

Mateřské Plzni, kam se vrátil po minulé sezoně, jeho gól pomohl k výhře nad mistrovským Třincem 5:4. Po infarktovém průběhu, kdy Škoda doma vedla 3:0, prohrávala 3:4, aby v poslední třetině dvěma brankami překlopila skóre opět na svoji stranu. Straka otevřel gólový účet v šesté minutě přesnou tečí Laaksovy střely.

Jak těžké bylo tak dlouhé čekání na gól?

Bylo to opravdu těžké, to si člověk nepředstavuje ani v nejčernějším snu. I když jsem se snažil na to nemyslet a soustředil se na jiné věci důležité ve hře, tak jsem to stejně v hlavě měl. Snad jsem to zlomil a budu jen doufat, že se mi podaří na to navázat v dalších zápasech.

Snažil jste se něco změnit, když se vám střelecky nedařilo?

Na nějaké rituály si nepotrpím, tak ani nebylo moc co měnit. Po příchodu do Plzně to začalo skvěle. Hned v prvním přípravném zápase jsem dal branku, ale od té doby to tam bohužel nespadlo. Bylo to náročné, přesto jsem se snažil pomáhat týmu hlavně tím, čím můžu být prospěšný. To je bránit dobře oslabení a být důrazný. Přestože ve čtvrté lajně moc gólů nedáváme, tak vždy se snažíme tam odvádět dobrou práci, dostat tým trochu do laufu a to se nám v poslední době celkem dařilo. Je to takový vnitřní boj, člověk se s tím musí popasovat. Určitě neříkám, že jsem nyní za vodou, protože bych nerad končil sezonu s jedním gólem. Ale tahle branka může pomoci. Budu doufat, že se od toho dokážu odpíchnout a hrát trochu uvolněněji.

Po druhé třetině jste přišli o tříbrankový náskok. Věřili jste ještě v obrat ve třetí části?

Kdybychom tomu nevěřili, nemůžeme být úspěšní jako tým. Třinci jsme nabídli naší pasivitou vrátit se do zápasu a takhle zkušené mužstvo toho umí využít. Ve druhé přestávce jsme se snažili hlavně uklidnit a koncentrovat se na poslední třetinu. Věděli jsme, že ten zápas je pořád hratelný. Nakonec se nám povedla parádní otočka a bereme tři body.

Hokejisté Plzně se radují z gólu.

Zápas byl poměrně vyhrocený, přispěli k tomu svými výroky i rozhodčí?

Myslím, že je důležité, aby ten metr rozhodčích byl nastavený ve všech zápasech stejně. S Třincem to rozhodčí více pouštěli, v určitých fázích je to pak složité pro hráče i diváky. Zápas byl trochu vyhecovaný, ale to k tomu patří. Do určité míry to mohla být od soupeře trochu i taktika, aby nás za stavu 3:0 lehce rozhodili. Po zápase jsem měl pocit, že obě mužstva nebyla spokojená s rozhodčími, ale na druhou stranu ani pro ně to není nic jednoduchého.

Třinec jste zdolali doma podruhé v této sezoně. Je to váš oblíbený soupeř?

Poslední dva roky, co jsem nebyl v Plzni, nevím přesně, jak ty zápasy probíhaly. Ale v minulosti to tak s nimi vždycky bylo. Bylo pravidlem, že se dařilo domácím týmům. Neřekl bych, že je to oblíbený soupeř, ale porazit Třinec je vždycky velká výzva. Jsme rádi, že se nám to na domácím ledě i podruhé v sezoně podařilo.

Máte za sebou polovinu základní části. Jak ji budete hodnotit?

Určitě nemůžeme být spokojeni, chceme se pohybovat ve vyšších patrech tabulky. Teď nás čeká reprezentační pauza, během které musíme dobře potrénovat a navázat na poslední výhru.