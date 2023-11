Hattrick po sedmi letech. Pardubický útočník Říčka zničil Plzeň

„Mám skvělé spoluhráče, kteří dokážou naznačit střelu a ještě mi pošlou přesnou přihrávku. Jsem rád, že mi to tam padalo a že se naše přesilovky zlepšují,“ radoval se čtyřiatřicetiletý Říčka, který si minulý hattrick připsal v prosinci 2016 ještě v dresu Zlína proti Vítkovicím.

Jak se zrodil ten další? Ve čtvrté minutě otevřel skóre, když ranou bez přípravy se štěstím procedil puk mezi betony slovenského gólmana Hlavaje. Další dvě trefy ve třetí části za stavu 1:3 už domácí definitivně zlomily. Byly výstavní, Říčka si našel oba horní růžky. „Boba znám dlouho, hráli jsme spolu ve Spartě. I když nás takhle sestřelil, slušelo se mu po zápase pogratulovat. My jsme ho dnes nedokázali ubránit,“ uznal plzeňský obránce Petr Zámorský.

„Robert má velmi dobrou střelu a přesilovky nám hodně zvedl. Když to dostane dobře nalité, je extrémně nebezpečný. A hlavně jeho druhý a třetí gól padl po parádních střelách,“ chválil Říčku i pardubický kouč Václav Varaďa.

Dvě třetiny to přitom nevypadalo na takový výprask. Na skóre 0:2 na konci první části zareagoval právě Zámorský, který po vyhrané buly nechytatelnou pumelicí prostřelil Willa. I ve druhé části se dlouho hrála vyrovnaná partie. Jenže Škoda se jen těžko dostávala do nebezpečných pozic, navíc znovu selhávala v přesilovkách.

„Nějaké šance jsme měli, ale Pardubičtí střely perfektně blokovali. Od modré čáry jsme nedokázali dostat puk před branku, pak je těžké dostat se k dorážce,“ mínil plzeňský trenér Petr Kořínek.

V polovině zápasu hosté znovu odskočili o dva góly, po vyhrané buly krásně pověsil puk pod břevno Paulovič. „Myslím, že třetí gól byl rozhodující,“ řekl Varaďa. „Předcházelo tomu zbytečné zakázané uvolnění a po buly nesprávné pokrytí hráčů,“ zlobil se Kořínek.

Když ve 47. minutě Říčka navýšil skóre na 1:4, Plzeň se zlomila a už nenašla sílu vzdorovat. Poslední gól navíc inkasovala při vlastní početní převaze. „Zase doplácíme na naši neproduktivitu. Že budou střely dobře blokovat, to jsme věděli, ale recept žádný nenašli. Naše přesilovky? Hodně zlé... A dnes byla špatná i oslabení,“ sdělil Zámorský.

Zatímco Pardubice navýšily náskok na druhou Spartu na osm bodů, Plzeň se po čtyřech porážkách znovu potřebuje vyhrabat z potíží. Už v neděli ji čeká bitva v Kladně, na ledě tabulkového souseda. „Hlavně třetí třetina byla žalostná. Rozebereme si to a na Kladně musí nastoupit absolutně jiný tým. Je to soupeř kolem nás, každý bod se počítá. A my musíme udělat všechno pro to, abychom získali tři,“ burcoval Zámorský.