Uhlídat Gulaše je priorita. Ale hrozit nebude jen on, vědí Pardubičtí

„V předchozím zápase to vzal na sebe, ale my máme hráče, kteří toho jsou schopni taky,“ míní kouč.

Faktem však je, že útok Západočechů je celkově jinde než ten Dynama. Za 21 zápasů nastřílel 73 branek, téměř stejně jako Liberec, s nímž Pardubice změřily síly v úterý. Zato Bělohlavův soubor zvládl za 22 kol úhrnem jen 44 gólů...

„Bude to další ze série zápasů proti soupeřům, kteří jsou hlavně v útoku hodně kreativní,“ konstatuje Bělohlav s apelem na to, aby se jeho tým vyvaroval vyloučení. Při rovnovážném stavu hráčů na ledě podle něho Pardubice v plzeňském střetnutí více než obstály.

„Prakticky nás porazil jenom jeden hráč,“ vyzdvihuje Gulašovo galapředstavení. „O něj i o další se musíme v odvetě postarat,“ nabádá.

Gulaš je na čele produktivity s 41 body nedostižným, ale i 18 bodů jeho oblíbeného parťáka Mertla stačí na 17. místo. Naproti tomu z Dynama je nejlepší Radoslav Tybor, kterému s 15 body patří až 29. příčka. V tomto smyslu by bylo užitečné, kdyby pardubičtí hokejisté nepřehrávali slibné potenciálně gólové situace. V Liberci, kde Dynamo nakonec padlo 2:3 po nájezdech, přestože v průběhu duelu dvakrát vedlo, jich bylo k vidění několik.

„Nejdřív se v ní ocitl Rado Tybor, potom tam jel Machy (Ondřej Machala)... Ze dvou situací dva na jednoho - a pak tam ještě byla jedna snad čtyři na jednoho - není ani střela, natož aby padl gól. Ti hráči to musejí zakončovat, třetí čtvrtý gól by pak padl klidně i po té přihrávce do prázdné brány,“ myslí si Bělohlav.

„Ten první to pro nás ale nebude. Góly musíme vybojovat, vydřít. Nemůžeme čekat, že dáme nějaký krásný,“ burcuje kouč.

O tom, že by Dynamu s bídou v koncovce pomohl psycholog, v klubu neuvažovali. „To by mohlo být i kontraproduktivní,“ soudí Bělohlav. „Ti hráči už mají něco odehráno, musejí si poradit sami. Přenést provedení z tréninku do zápasu, i když to je to nejtěžší,“ doplňuje.

Dokonalou ukázkou souhry z tréninku byl v Liberci Mandátův přesilovkový gól po rychlé a přesné kombinaci s Kolářem a Kusým.

„Po změně v rozestavení na přesilovce a výměně hráčů to už dva zápasy vypadá úplně jinak,“ komentuje početní výhody Bělohlav. „Ale dali jsme z toho jen ten jeden gól. Nicméně pohyb se v přesilovce zlepšil a je vidět, že i sebevědomí hráčů je v ní jiné,“ všiml si.

Teď si bude přát, aby je nabral i Roman Vlach, nová akvizice Dynama z Plzně, která se v sezoně dosud bodově soužila. Zda však forvard nastoupí hned proti bývalému zaměstnavateli, se rozhodne až po pátečním tréninku. Je po nemoci.