Ze dna se odráží nejlíp. Vlach se chce podílet na spáse Pardubic

„Ještě je před námi strašně moc zápasů, extraliga není ani v půlce. Neviděl bych to úplně černě. Je třeba sbírat bod po bodu,“ dodává 30letý hráč.

Můžete popsat, jak se váš přesun do Pardubic seběhl? Asi jste musel Plzeň požádat o uvolnění, ne?

Ne ne, takhle to nebylo. Přijeli jsme z Vítkovic a já jsem zrovna omarodil. Ležel jsem doma a pak mi trenéři volali, že byl zájem z Pardubic a že se tak událo. Tak jsem tady.

Skočil jste po téhle štaci bez váhání?

Jo, tak jsme se domluvili.

Kouč Bělohlav naznačoval, že není jasné, zda budete kvůli té nemoci schopen jít hned do hry. Co vám bylo?

Měl jsem zánět nosohltanu, ještě teď mám antibiotika. Ve čtvrtek jsem byl na ledě poprvé asi po čtyřech dnech. Trošku jsem funěl... Nerad bych se tam pak v zápase motal, než abych skutečně pomohl týmu. Uvidím, jak se budu cítit v pátek. Podle toho se s trenéry rozhodneme.

Narazit v prvním zápase na Plzeň by pro vás asi bylo zajímavé.

Bylo, ale člověk chce prostě hrát... Ovšem jak jsem řekl: Nerad jdu do zápasu, když vím, že nejsem úplně stoprocentně fit. Snad to před utkáním bude lepší.

Sportovní manažer Jaromír Kverka při vašem angažování hovořil o tom, že vás zná z Varů, kde se vám hodně dařilo. Tušíte, proč vám to tak nešlapalo i teď v Plzni? (Vlach si v 18 zápasech připsal jen dvě asistence.)

Někdy se to tak sejde. Na jednu stranu jsem nedostal tak velkou roli, úplně jsem nevěděl, co a jak. To jsme si však potom s trenéry vyříkali. Možná to byl jeden z důvodů, proč se to nepovedlo. Přípravné zápasy nebyly úplně špatné, ale v sezoně to nešlo, nabalovalo se to. Kolikrát to je i o štěstí, kdybych dal jeden gól, třeba by se to rozjelo. Budu doufat, že se to povede tady.

Trenér vám už nastínil, jaké úkoly byste měl v Dynamu mít?

Bavili jsme se o tom i s panem Kverkou. Ale ještě to určitě probereme víc. Nicméně měl bych pomoci v ofenzivě, dát nějaké góly, chodit na přesilovku. Úplně přesně nevím.

Pátečního soka Pardubic dobře znáte. Jak byste tým Plzně charakterizoval a co říkáte na letošní fazonu útočníka Milana Gulaše?

Milan je nejlepší hráč v lize, boduje v každém zápase. Vynikal i v utkáních, která jsme hráli v Lize mistrů. Klobouk dolů, takových hráčů je v soutěži málo, ne-li jeden. Přeju mu, aby mu to vydrželo, ale samozřejmě ne proti Pardubicím. Plzeň je jinak velice útočné bruslivé mužstvo. Pokaždé jsme se tam snažili hrát nátlakový hokej. Bude to o pohybu a o takových maličkostech - je třeba si dát dobrou přihrávku. Vzadu mohou mít problémy. Určitě by neškodilo, kdybychom vedli.

Ještě krátce ke Gulašovi. Jeho letošní sezona je možná trochu zvláštní v tom, že dřív dominoval ve spolupráci s Tomášem Mertlem či Janem Kovářem, zatímco letos vládne sám.

Tomáš Mertl měl zranění v obličeji, asi na tři týdny kvůli tomu vypadl. Pak byl ještě nemocný. Ale Milan se s ním dobře rozjel, oba dva se na sebe těšili, znají se. Milan dal v prvních deseti zápasech deset gólů, to je pak sebevědomí fakt na jiné úrovni. Kdo hokej hraje, ví, že si pak na ledě dovolíte strašně moc a spadne vám tam v podstatě všechno. On je živý důkaz - vystřelí z rohu a je to branka.