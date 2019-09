To, co jsme proti Varům předvedli, na nic nestačilo, ví v Pardubicích

„Začátek nebyl zase tak úplně špatný, když vezmu prvních pár střídání,“ mínil zkušený Kolář, jenž strávil předchozích 6,5 sezony v KHL. „Ale pak jsme udělali zbytečné chyby ve středním pásmu a nechali se vyloučit. Nezvládli jsme oslabení a vinou toho prohráli zápas už v prvních minutách,“ pokračoval.

„Úvod jsme měli dobrý,“ souhlasil Kacetl,„chvilku jsme tam byli v pásmu Varů. Škoda, že jsme z toho nevytvořili nějakou šanci a nedali gól. Ale pak jsme měli výpadek, nepohlídali jsme si hráče před bránou. Ty chyby nás stály první třetinu a de facto i zápas.“

Našlo by se určitě víc věcí, které by se daly hráčům Dynama vytknout. Zatímco Vary dusily jejich rozehrávku velmi nepříjemným napadáním, samy držely kotouč bez větších starostí. Chybělo patřičné nasazení, Dynamo za soupeřem zaostávalo v celoplošném pohybu i důrazu, oba jeho gólmani (Kacetla střídal v čase 14:20 po třetí inkasované brance Tomáš Vlk, aby se první jmenovaný od druhé periody opět vrátil mezi tyče) by si za některé góly nejspíš sami nafackovali. Energetici měli víc střel, jasně vládli na buly... A takhle by se dalo pokračovat dál. Když po první třetině ztrácíte 1:4, honíte v drtivé většině případů výsledek už jen v křeči.

„Nedokázali jsme se nějak nastartovat. Hecovali jsme se, chtěli jsme, ale nenašli jsme na soupeře recept. Vary hrály to, co potřebovaly, a to, co jsme předvedli my, na nic nestačilo,“ konstatoval zadák Kolář.

„Řekli jsme si, že na to vletíme, že to není ztracené. Že se s tím dá pořád něco dělat, že máme 40 minut. Pár šancí jsme měli, ale nepadlo to tam,“ přidal Kacetl.

Podle Koláře to Dynamu v zápase s Vary i předtím v utkání v Mladé Boleslavi (porážka 1:4) drhlo úplně všude. „Nedáváme, ale naopak dostáváme góly,“ komentoval 32letý bek mizerné souhrnné skóre 3:9. „Nejde nám to v žádné zóně. Musíme na všem zapracovat.“

Kacetl připustil, že nálada v kabině momentálně není nijak valná, což nikoho dvakrát nepřekvapí.

„Když oba zápasy nevyjdou, ten druhý doma před tolika lidmi... Fandili a prohrálo se vysokým rozdílem, je to nepříjemné,“ řekl. „Musíme si z toho však vzít pozitivní věci, odmakat to na tréninku. Plnit to, co ve hře být musí. Je před námi dalších 50 zápasů, takže bych nepropadal panice. Musíme to otočit. Backchecking (návrat do obrany) nebyl špatný, něco jsme měli v přesilovkách,“ vypočetl.

A Kolář vstříc pátečnímu zápasu 3. kola v Litvínově (od 17.30) dodal: „Sezona je dlouhá. Bohužel, když se mužstvu nepovede začátek, těžce se to dohání. Musíme něco natrénovat, zkoncentrovat se a v příštím zápase prostě začít úplně jinak.“