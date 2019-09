Pardubická generálka bez gólu. Ale výkon zlý nebyl, míní útočník Látal

„Porážka nás štve, ale nebyli jsme v plné sestavě a hráli jsme na tři lajny, což je náročné,“ podotkl křídelník Martin Látal, který proti Eisbären nastupoval ve formaci s dvojicí Matouš Kratochvil, Michal Pochobradský.

„Ve čtvrtek jsme absolvovali těžký zápas v Jihlavě (výhra 3:1), padla na nás trošku únava. Generálka byla dobrá, výkon podle mě nebyl špatný. Akorát soupeři možná měli víc sil,“ pokračoval 31letý útočník.

V sestavě Dynama scházeli kapitán Rolinek, který první část zápasu sledoval v civilu z press centra, centr Poulíček či křídelník Tybor, jenž se zotavuje z lehkého otřesu mozku z utkání v Německu (do začátku extraligy by však měl být fit, kouč Lubina počítal s tím, že se již dnes zapojí do tréninku).

Odpovědnost za koncovku proto spočívala na jiných. Kousal ovšem netrefil kotouč před prázdnou brankou, Kindl neuspěl proti gólmanu Berlína Dahmovi v přečíslení dvou na jednoho a na stejném muži si vylámali zuby i Látal a Hovorka v sólových únicích (druhý z nich ujel dokonce v oslabení). Eisbären tak díky gólu Streua už ze třetí minuty i nadále vedli 1:0 a ve třetí části jejich dílo dokonal nehlídaný Ortega střelou z mezikruží. Hostující Rankel pak ještě zblízka mířil do tyče.

„Když nedáš gól, tak nemůžeš vyhrát,“ glosoval Látal. „Šance jsme měli, i když jich nebylo zase tolik. Ale kdybychom gól dva dali, možná by to vypadalo jinak,“ přemítal.

Dynamo tak zakončilo přípravu s negativní bilancí 3-7. V pátek v 17.30 zahájí ostrou sezonu v Mladé Boleslavi a pro Látala, jednu z letních posil, to bude mít velký náboj.

„Za Boleslav jsem odehrál přes 200 zápasů, takže to speciální bude. Věřím, že se tu dáme do kupy, pořádně se na zápas připravíme a pojedeme si pro vítězství,“ plánoval. „Do kabiny určitě nějaký tisíc vypíšu. A když ne, tak mi ho vypíše kabina. Doufám, že o nějaké peníze přijdu,“ usmál se Látal.