Nahodil v laufu. Asi jsem se o Vánocích dobře najedl, směje se

Dvěma góly a jednou asistencí se třiatřicetiletý útočník velkými písmeny podepsal pod jasný rezultát: Olomouc - Zlín 4:0.

„Doma se nezastavím, můj ďáblík pořád běhá, teď čekáme dalšího. Je možné, že se rodinná pohoda projevila i na ledě. Anebo jsem se asi o Vánocích dobře najedl salátu s kaprem,“ vtipkoval hrdina pátečního špílu.

A mohlo být ještě veseleji, kdyby Nahodil pár chvil před koncem dopravil do odkryté klece skákavý kotouč a završil tak hattrick. „Asi se chtěl vyhnout příspěvku do kasičky,“ usmíval se kouč kohoutů Zdeněk Moták. „Honza Káňa už mi to sečetl, takže placení se nevyhnu,“ reagoval v dobré náladě Nahodil. „Puk se vrtěl, nevěděl jsem, jak do toho plácnout, bál jsem se, abych nepřestřelil. Možná jsem to podcenil,“ přiznal.

Nahodil svoji show odstartoval v osmnácté minutě. To už Hanáci vedli 1:0 po trefě Tomečka. Jan Káňa po souboji v rohu kluziště přiklepl na modrou kotouč Daliboru Řezníčkovi, který bez rozmyslu tvrdě vypálil. Lukáš Nahodil projektil pohotově tečoval a bezmocnému Kašíkovi v zlínské brance nedal šanci. „Před každým zápasem teče zkoušíme, ale tohle se natrénovat nedá. Byla to reflexivní reakce,“ připustil Nahodil.

Po bezbrankové druhé periodě se znovu ozval na začátku té třetí. Černý Nahodila našel milimetrovou přihrávkou přes celé kluziště a olomoucký útočník tváří v tvář Kašíkovi vypálil přesně do šibenice. „Je to regionální derby. Nemůžete do poslední třetiny za stavu 2:0 vstoupit s tím, že je rozhodnuto. Třetí gól nás uklidnil. Vždy máme hektické závěry, tentokrát jsme si to pohlídali,“ liboval si Moták, který si stejně tak pochvaloval čisté konto Branislava Konráda. První nula po návratu slovenského gólmana.

„Je to paráda!“ usmíval se kouč. „Chytal fantasticky. Nulu si moc zasloužil. Za jeho výkony a za skvěle zvládnutý návrat po těžkém zranění,“ říkal Nahodil.

Konrád o svoji neprůstřelnost málem přišel dvě vteřiny před koncem, když se po nepřehledné situaci vydal rozhodčí k videu. Gól však nepotvrdil a Konrád s Nahodilem si tak mohli užívat fantastickou atmosféru a standing ovation. „Dostávat naloženo v takové atmosféře... to je bezmoc a frustrace,“ neskrýval zklamání trenér beranů Luboš Jenáček.

Poslední hřebíček do zlínské rakve zatloukl Vilém Burian, který využil přihrávku Lukáše Nahodila, dlouholetého parťáka z Třebíče. Souhra z mládí? „Tak určitě!“ uzavřel Nahodil.