Konec černých dnů, hokejisté Olomouce slavili v Litvínově

Útočné řady kohoutů setrvale kosí zranění. Káňa, Laš, Knotek, Handl a naposledy Strapáč s Ostřížkem, takový je výčet marodky z řad útočníků. Čtvrtou lajnu v Litvínově tak trenéři museli poslepovat, jak se dalo. K junioru Kořenkovi se postavil kmenový hráč Jihlavy Matěj Pekr, pro kterého to byl třetí zápas ve třech dnech, a na druhé křídlo musel obránce Valenta.

Dlouho se hosté soustředili jen na defenzivu, v úvodní třetině měli pouhé tři střely na branku, v součtu s druhou částí se dostali na devět pokusů. Litvínovu pomohl k vedení mladý talent Myšák v 36. minutě, hned vzápětí ale Hanáci vyrovnali zásluhou Rostislava Olesze.

Zápas rozhodlo střelecké procitnutí kohoutů v poslední třetině. Nejprve se zblízka prosadil Nahodil, pak si v nájezdu při oslabení brankáře Januse položil Lukáš Klimek a čtvrtý gól přidal Zbyněk Irgl. „Ve třetí třetině jsme se sesypali. Inkasovali jsme branku v přesilové hře, to je známka toho, že nám to nejde celou sezonu, i když na nich pracujeme. Je složité dohánět stav 1:4 ve třetí třetině,“ prohlásil litvínovský kouč Jiří Šlégr.

Přesto se jeho týmu ztrátu téměř podařilo dotáhnout. Kubát snížil střelou od modré a minutu a půl před koncem ve vlastním oslabení dostal Litvínov na dostřel Martin Hanzl. Víc už ale kohouti nedovolili a po třech týdnech se radovali z vydřeného, ale o to cennějšího vítězství. „Ve třetí třetině jsme měli malý zkrat, kdy jsme dovolili domácím snížit, takže zápas měl v závěru dramatický náboj, ale zvládli jsme to. Doufám, že se nám podaří v dalších zápasech na to navázat,“ přeje si Moták.