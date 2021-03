Hokejisté Olomouce předvedli v závěru duelu s Vary fantastický obrat

V prodloužení pak obrat na 4:3 dokonal v čase 60:58 Petr Strapáč.

Centr Nahodil si připsal i dvě nahrávky. „Kluci zaslouží za hru bez brankáře velké díky a gratulaci. Něco podobného asi nepamatuji,“ usmíval se olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Bod navíc po parádní trefě Petra Strapáče je pro nás skvělá zpráva.“

Olomouc však nikam posunout nemůže a skončí bez ohledu na další výsledky po základní části na dvanácté – poslední postupové – příčce.

Karlovarští si naopak zkomplikovali boj o co nejvýhodnější pozice v předkole play off. „Ztratili jsme jednoznačně dva body. Snad jsme získali ponaučení, že musíme hrát celých šedesát minut,“ láteřil karlovarský kouč Tomáš Mariška. „My jsme odpracovali velmi dobře 58 a půl minuty – dostali jsme se rychle do vedení, měli jsme dobrý začátek utkání a dali jsme tři hezké branky. Nedokázali jsme to v závěru ale dotáhnout, a proto jsme si nezasloužili více než jeden bod – byli jsme za to potrestáni.“

Karlovarští se přitom dostali do vedení už po 37 sekundách zásluhou Fleka, který využil dobrého Beránkova napadání a přihrávky Mikúše zpoza branky a z bezprostřední blízkosti překonal Konráda.

Hostům se povedl i vstup do druhé třetiny. Konrád vyrazil Černochovu střelu jen ke Kohoutovi, který dorazil puk do sítě a zvýšil hostujícím vedení. Šanci přidat další gól nevyužil Mikúš, který se místo střely pokusil o kličku, proti níž zasáhli olomoučtí obránci. Mrzet ho to mohlo o to víc, že se o malou chvíli později ujala nenápadná střela zadáka Dujsíka z úhlu a Olomouc se dotáhla na rozdíl jediné branky.

Do dvoubrankového vedení však zásluhou nahození Šenkeříka a povedené teči Kohouta v přesilové hře odskočili znovu hosté. V závěru další přesilovky střílel z dobré pozice Koblasa, jenže trefil jen střed branky a hruď připraveného Konráda. Tvrdou ránu na domácího brankáře vyslal také Šenkeřík, Konrád ji s vypětím všech sil udržel ve výstroji. Olomoucká šance na snížení přišla v přesilové hře; obě Káňovy rány ale dokázal Novotný pokrýt.

Morávce však skvěle vyšla hra bez brankáře, ve které vstřelila hned dva góly a srovnala.

Na konci první olomoucké akce se ocitl Nahodil, jenž překonal Novotného z bezprostřední blízkosti. Pouhých 22 vteřin před koncem třetí třetiny srovnal stav Olesz.

Famózní obrat pak v končící první minutě prodloužení dokonal povedenou střelou z pravého kruhu Strapáč.