S Konrádem na střídačce, ale bez některých opor. Olomouc ztratila další body

„Ondrušek, Dujsík i Škůrek budou chybět delší dobu. Zbytek se do tréninku snad zapojí hned po Vánocích,“ uvedl Moták.

Do sestavy povolal beky Adama Rutara a Lukáše Mareše. Oba prožili svoji olomouckou premiéru v tomto ročníku. Rutar nastoupil do extraligového zápasu poprvé od března, pro Mareše to byl druhý start v nejvyšší soutěži v kariéře.

„Mareš se šance zhostil velmi dobře. Jsme rádi, že jsme ho mohli využít, bez něj bychom měli jen pět beků,“ povzdechl si kouč Hanáků. „Rutar sotva dostal povolení od lékaře, že může hrát. Tři měsíce netrénoval, ale taky hrál dobře,“ dodal na adresu dvacetiletého beka, jehož zařadil hned do elitní formace.

Kromě dvou beků se na soupisce Mory premiérově v této sezoně objevilo také známější jméno. Po dlouhodobém zranění na střídačku usedl gólman Branislav Konrád. „Už je stoprocentní!“ potvrdil Moták. „Rozhodně s ním počítáme do brány, otázkou je kdy.“

Oslabená Olomouc poprvé inkasovala ve třinácté minutě. Čerešňák v přesilovce posunul puk Blomstrandovi, který měl na modré dostatek prostoru zamířit a vypálit přesně pod břevno Lukášovy brány.

„Měli jsme horší vstup do utkání. Bylo vidět, že jsme všude pomalejší,“ hodnotil Mareš, který den před extraligovým špílem nastoupil do utkání první ligy v dresu Jihlavy. „Myslel jsem si, že budu více unavený, ale cítil jsem se dobře. Tým však prohrál, to je nejdůležitější,“ doplnil.

Kohouti vyrovnali necelých pět minut po startu druhé periody. Klimek se šikovně kolem mantinelu protáhl do útočného pásma, kde oslovil volného Knotka, jenž zacílil přesně do dolního koutu Svobodovy brány.

Indiáni si vzali ztracené vedení zpět díky hokejové parádě. Suchý za brankou soupeře vybojoval kotouč, přesunul ho na Bulíře, který našel volného Jana Schleisse. Sedmadvacetiletý útočník si efektně prostrčil hokejku mezi nohama a přehodil Lukášův beton.

„Ve druhé třetině jsme se zlepšili, bohužel jsme neproměnili naše příležitosti a nepomohli jsme si ani přesilovou hrou,“ smutnil Moták.

Naopak na začátku posledního dějství si druhou využitou přesilovkou pomohla Plzeň. K odraženému puku se dostal Thorell a zblízka nedal Lukášovi šanci. „Třetí gól asi rozhodl,“ kývl sedmapadesátiletý trenér.

„Plzeň byla hokejovější a měla více štěstí v odrazech. To se podepsalo pod výsledek. Zabojovali jsme dobře, makali jsme až do konce utkání, ale nevyšlo to,“ řekl Mareš.

Po Thorellovi se prosadil Přikryl, který forhendovou kličkou zakončil plzeňské přečíslení. „Myslím si, že jsme soupeři nabídli jednoduché góly. Druhý a čtvrtý gól padl po naší chybě. Náš výkon nebyl dobrý,“ uvědomoval si Moták.

Na 2:4 z pohledu domácích sice snížil Navrátil, když v sedmapadesáté minutě do sítě protečoval Černého nahození, ovšem poslední slovo si znovu vzali hosté.

Mora minutu a půl do konce vsadila na hru bez brankáře, čehož využil Michal Bulíř, který se po gólu a dvou asistencích stal mužem zápasu.

„Když se nahromadí tolik zraněných hráčů, je těžké je všechny nahradit. Samozřejmě chlapci, kteří přišli, bojovali a odvedli svoji práci. Nicméně, abychom byli úspěšní, stříleli branky a sbírali body, potřebujeme být kompletní,“ řekl Moták.

Jeho družina se představí už ve čtvrtek na ledě Českých Budějovic.