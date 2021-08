Krejčímánie v hokejové Olomouci? Zatím vůbec ne, zní z klubu

Většina fanoušků kohoutů má jasno: Pecka, senzace, David je náš!

Pětatřicetiletý centr, jeden z nejlepších, jakého kdy český hokej měl v NHL, se totiž několikrát nechal slyšet, že v Česku by chtěl hrát za Olomouc, kousek od rodného Šternberka, ze kterého se v deseti letech vydal právě do Mory.

„Hrát chci. A Olomouc, jak už je v extralize, by byla první a jediná volba,“ prohlásil Krejčí loni v obsáhlém rozhovoru pro MF DNES.

„Pokud by David v NHL skončil, už několikrát zmínil, že by kariéru rád dohrál v extralize. Třeba v Olomouci,“ dodal jeho táta Zdeněk.



S americkou manželkou Naomi je bostonská ikona dohodnutá, že by děti navštěvovaly českou školu.

Krejčí senior se těší na vnoučata, až je zase uvidí doma ve Šternberku. A těší se nejen on, ale fanoušci napříč republikou. „David Krejčí je jeden z nejchytřejších hráčů, co jsme kdy v Česku vychovali. Skvělá kariéra v NHL a už se moc těším, až to tady bude vodit v extralize,“ napsal na Twitter někdejší bek NHL Ladislav Šmíd, nyní hráč Liberce.

Krejčí je jedna z nejvýraznějších českých postav v NHL a vítěz Stanleyova poháru v roce 2011. Pokud se vrátí, bude největší hvězdou extraligy a reprezentačním tahounem. „Od konce sezony, kdy jsem přemýšlel o své budoucnosti, vyšlo najevo, že musím udělat těžké rozhodnutí pro svou rodinu a pro sebe. V tomto bodě své kariéry a života se musím vrátit do České republiky a hrát před svou rodinou, která se obětovala, aby mi pomohla dosáhnout svých snů o NHL,“ uvedl Krejčí na webu Bruins.

„Chci hrát před svými rodiči, bratrem a přáteli. Chci, aby mé děti žily tam, kde jsem vyrostl, a trávily čas s českými členy rodiny, kteří je mají rádi. A získávaly vzpomínky na celý život,“ napsal rodák ze Šternberka v prohlášení určeném fanouškům Bostonu.

Na úvod proti Jágrovi?

S žádným z dalších klubů NHL smlouvu překvapivě nepodepsal, v NHL tak oblékal pouze dres Bostonu, který jej draftoval v roce 2004 ve druhém kole jako celkově 63. hráče. V průběhu 15 sezon odehrál v základní části 962 zápasů, vstřelil 215 branek a přidal 515 asistencí.

V play off nasbíral 124 bodů za 42 gólů a 82 asistencí ve 156 utkáních.

V dresu české reprezentace se dvakrát představil na olympijských hrách a třikrát na světových šampionátech. „Boston se stal mým druhým domovem, potkal jsem zde svou úžasnou manželku Naomi, pro děti je Boston domovem,“ vyznal se Krejčí a zdůraznil i svůj výborný vztah s lidmi z organizace Bruins.

„Vždy se ke mně chovali s maximální úctou. Jsem vděčný spoluhráčům, trenérům a dalším lidem z organizace, kteří mi umožnili být součástí tolika skvělých týmů.“ Vypíchl zejména úspěšná mužstva ze sezon 2010/11, 2012/13 a 2018/19. „Ale popravdě jsem miloval každý tým Bruins, jehož jsem byl součástí,“ řekl s tím, že bude navždy příznivcem Bruins.

Pokud skutečně posílí skromnou Olomouc, v 10. kole by nastoupil proti Kladnu s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Tento mač by se jistě těšil pozornosti i za oceánem.