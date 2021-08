Konrád se těší na spoluhráče Krejčího: Obdivuhodné, že chtěl domů

Způsobilo ohlášení hvězdné posily pozdvižení v kabině?

Já jsem byl v kabině zrovna jen chvíli, extra to probírané nebylo. Spíš probíhaly srandičky, kde si sedne.

Co říkáte na to, že vás posílí hráč světového formátu?

Je to super, nečekané. Asi jsme si všichni mysleli, že podepíše ještě v Bostonu, nebo někde v NHL. Těšíme se, určitě nám pomůže.

Hokej je kolektivní hra, ale i jeden takový hráč může tým pozvednout o úroveň, což?

Myslím, že ano. Hlavně v přesilovkách bude rozdílovým hráčem. Doufáme, že budeme hrát s diváky, abychom měli každý zápas vyprodaný. Ani zima na zimáku nebude vadit. Když tu vyrůstal, tak je zvyklý. Ví, do čeho jde.

Olomoucký gólman Branislav Konrád v akci

Jeho návrat je výjimečný v tom, že přišel v době, kdy stále mohl hrát v elitních lajnách NHL.

Kdyby zůstal v NHL, myslím si, že minimálně na tři roky by podepsal ještě top smlouvu. Je to vynikající hráč. Je až obdivuhodné, že chce jít domů. Asi ho to sem už táhlo. Vyjádřil se, že bude hrát v NHL jen v Bostonu. Z jeho rozhodnutí se těšíme. Četl jsem, že v Bostonu ho dávali do formace k někomu, komu se nedařilo. Takže u nás může hrát asi s kýmkoli.

Zvedly se s jeho příchodem olomoucké ambice?

Zůstal bych při tom samém. Nebudeme zbytečně přehánět ambice. Stále platí: dostat se do play off.

S nejlepším centrem v Evropě by to mělo klapnout.

Tak nemůžu říct: Jdeme na titul! Uvidíme po 15 kolech, pak to můžeme třeba přehodnotit. Ale zůstal bych při zemi, při tom, co nás zdobilo – tvrdé práci. Musíme hrát kolektivní hokej. S ním i bez něho.