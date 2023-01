Mladoboleslavské hokejisty doplní stříbrný obránce z MS dvacítek Čech

Čech byl členem stříbrného týmu na nedávném mistrovství světa dvacítek v Kanadě, byl to jeho druhý šampionát této věkové kategorie. Bývalý hráč pražských klubů Letňan a Slavie působil ve Finsku od sezony 2019/20, v Kärpätu hrál nejprve v týmu do 18 let a nyní druhou sezonu ve dvacítce.

„Je to mladý a perspektivní obránce. Udělal určitý progres, který byl vidět na nedávném juniorském mistrovství světa, kde byl členem stříbrného týmu a stabilním prvkem české defenzivy. Projevili jsme o něj zájem i na doporučení trenéra Kalouse, který Aleše osobně zná právě z reprezentace,“ uvedl na klubovém webu jeho sportovní šéf Martin Ševc.