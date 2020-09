Boleslavské kompromisy: rozpočet dolů o 20 procent i nižší platy hráčů

A teď co s tím. Máte podepsané platné kontrakty, zaměstnáváte určitý aparát lidí a najednou chybějí prostředky.

„Hráči se k tomu postavili perfektně. Generální manažer s nimi jednal o snížení mezd a nebyl nikdo, kdo by to nepochopil. Takže to v tuhle chvíli už vypadá, že bychom měli situaci zvládnout,“ věří Plachý. „Hráči souhlasili s ponížením platů plošně na celou sezonu. Smekám před nimi, jsou solidární a ukazují, že jsme na jedné lodi, což rozhodně není klišé.“

Boleslav dokonce o některé své sponzory přišla úplně. „Jsou i takové firmy. Ale když přijdou o své zakázky, tak se na ně nemůžeme zlobit. Jsme vděční za každé peníze, které do klubu přijdou,“ vysvětlil Jan Plachý.

V tuto chvíli je klub pro sezonu ekonomicky stabilizovaný a neměl by se obávat žádných dalších těžkých dopadů.

„Žádná další opatření směrem dolů by neměla následovat. Takže už si přejeme jen to, aby se hrálo, protože kdyby extraliga nezačala či skončila třeba v polovině, tak by došlo možná k nějakému krácení ze strany BPA nebo televizí, což by se nám do rozpočtu ještě promítlo.“

„Třeba by se nám ještě nějaký rozdílový hráč hodil. Uvidíme, jak sezonu začneme.“ Jan Plachý šéf BK Mladá Boleslav

Samostatnou kapitolou jsou diváci. Boleslav i po nejnovějších nařízeních dostane na stadion až 2 600 fanoušků, rozdělených do šesti samostatných sektorů. Prostor na stání byl bleskově přestavěn na sektor k sezení.

„Diváci si cestu najdou, pokud budeme aspoň trošku hrát, tak povolenou kapacitu naplní,“ věří Jan Plachý. „Přání mám víc. Aby kluci zůstali zdraví a hráli slušný hokej, chceme navázat na vydařenou minulou sezonu.“