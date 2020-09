Kápo boleslavské omladiny. Ševc zůstal posledním veteránem

„Máme mladý tým plný energických kluků, takže i já se potom cítím v té kabině mladší,“ svěřil se Martin Ševc před dnešním prvním ostrým zápasem sezony na ledě Karlových Varů.

Nebude konkrétně pro vás ten začátek náročný, když máte odehrány jen dva přípravné zápasy?

Měl jsem to takové horší, protože jsem podstoupil menší zákrok s kolenem. I proto jsem v přípravě odehrál méně zápasů. Dalším důvodem bylo, že jsme měli problémy sehnat v tomhle období soupeře, jinak bych měl těch zápasů na kontě asi více, nejspíš tři. Ale neměl by to být žádný zásadní problém. Směřujeme to k lize a o to jde.

Čili nyní už jste zdravotně naprosto v pohodě?

Teď už je všechno v pořádku, nebylo to nic velkého. Spíš takový rutinní zákrok související s věkem. Únava materiálu (smích).

Cítíte jako kapitán z letošního týmu sílu?

Myslím si, že by to mohlo být dobré. Strašně důležitý bude začátek, což je stejné pro každý tým, ale pro nás dvojnásob, protože mladší kádr potřebuje nabrat sebevědomí.

Začátek, to ve vašem případě znamená v jedenácti dnech Karlovy Vary, České Budějovice, Plzeň, brněnská Kometa a Liberec...

Moc nevíme, co od soupeřů očekávat. Na druhou stranu, to se pořádně neví před každou sezonou. Ta liga je úplně jiná než příprava a na začátku má každý spoustu sil, takže to bývá hodně bojovné a bruslivé. Bývá to o tom, kdo udělá méně chyb, snad to budeme my.

Všímáte si, jak na jednotlivé soupisky přibývají posily ze zámoří?

Abych řekl pravdu, tak tohle moc nesleduju. Určitě to je přínos pro extraligu a hlavně pro mladé hráče, kteří mohou vidět, jak se pracuje v NHL.

Loni Mladá Boleslav skončila po základní části čtvrtá. Existuje v klubu tlak, aby tým na úspěšné výsledky navázal?

Po minulé sezoně určitě bude nějaké očekávání. Doufám, že ta nastolená cesta, která začala vlastně už předloni s příchodem nových trenérů, bude pokračovat. Byl jsem tehdy ještě jako soupeř a dobře jsem si všímal, jak začíná být Boleslav pro soupeře nepříjemná. Takový hokej chceme i dál praktikovat. A nejlépe, kdyby to mělo ještě stoupající tendenci.

Mrzelo vás loni hodně, když bylo kvůli koronaviru zrušeno play off?

Samozřejmě, kvůli tomu celou sezonu hrajeme. Měli jsme skvěle našlápnuto, ale skončilo to tak, jak to skončilo. Nedá se s tím nic dělat.

Už jsme mluvili o tom, že Boleslav omladila, skončili veteráni Vondrka s Klepišem. Jaký máte na tenhle trend názor?

Když si to převedeme obecně na situaci v dnešním sportu, tak se věkový průměr snižuje. Stačí se podívat na NHL, tam je řada hráčských lídrů, kterým je pod pětadvacet. Taková je doba, vše je více atletické, více dynamické, ale i zkušenosti jsou samozřejmě vždycky potřeba.

Neměl jste při konci vrstevníků strach, že klub pustí i vás?

Tak strach... Jde to s věkem a jednou mě to také musí potkat, to je jasné. Ale že bych měl strach, tak to úplně není.

Mladoboleslavská radost z gólu, uprostřed přijímá gratulace Martin Ševc.

Máte si ještě vůbec v kabině s kým pokecat?

Nevidím v tom problém, pořád se mám s kým pobavit. Aspoň se dozvím víc věcí a takových těch technických novinek, s nimiž pak můžu přijít za svými dětmi (smích).

No a až to nepůjde, můžete se vrátit do Kladna, tam by nějaký ten vrstevník byl...

Spousta lidí si myslí, že jsem vyrostl na Kladně. Ale já jsem kovaný Nymburák a tam jsem také začínal, do Kladna jsem šel až v sedmé třídě. Kdyby ta cesta nebyla přes Prahu, tak by to bylo i reálné, ale dojíždět takovou štreku už i kvůli rodině nechci.

Nymburk ale teď hraje jen nejnižší soutěž, takže z blízkých klubů už zbývá jen prvoligový Kolín.

Přesně tak (smích).