Drahý večer pokladníka. Najman zazářil hattrickem a chválil švédskou posilu

Vybavíte si, kdy jste posledně stihl v jednom zápase třikrát skórovat?

Před sedmi lety (27. února 2015, pozn. red.) v juniorské lize proti Litvínovu. Od té doby jsem se k hattricku ani nepřiblížil, tentokrát mi to tam napadalo. Užíval jsem si to, krásný pocit. Navíc jsme vyhráli, všechno se to sešlo.

Vítězství nad Českými Budějovicemi se ale nerodilo snadno.

Výsledkově to vypadá jednoznačně, ale měli jsme tam několik nepovedených úseků. Trápila nás nepřesnost, odevzdávali jsme puky a nabídli soupeři šance. Naštěstí je neproměnili, trefili pár tyček. My si pomohli přesilovkami, navíc nás podržel brankář. Ale před týdnem proti Spartě jsme doma předvedli lepší výkon.

Na dva góly vám nahrál Pontus Aberg. Obzvlášť jeho první asistence stála za to, že?

Našel mě opravdu krásně. Ani jsem nečekal, že mi to ještě dá. Přetáhl si gólmana, udělal to nádherně. Ukázal, že je skvělým hokejistou. Je hrozně šikovný na puku, navíc výborný bruslař.

Jak vám souhra se švédskou posilou se zkušenostmi z NHL svědčí?

Teprve spolu začínáme. Zlepšujeme se, ale ještě si to musí sednout. První dva zápasy se nám moc nepovedly, trochu na nás ležela deka. Takový výkon jsme jako lajna potřebovali, snad na něj navážeme. Chceme se pořád posouvat a být konzistentní, ne hrát dvakrát dobře a pak třikrát špatně.

Začátek zápasu se trochu opozdil, oba týmy několik desítek vteřin jen stály okolo brankoviště a koukaly po sobě. O co šlo?

(usmívá se) Čekali jsme, kdo bude mít pokřik jako první. My jsme zvyklí si zařvat jako druzí, Budějovice očividně taky. Vypadalo to komicky, ale rozhodčí nakonec řekl, že musí začít oni.

Po odchodu Radima Rulíka vás nově vede Ladislav Čihák. Jak si na něj zvykáte?

Trochu jsme změnili systém hry. Také tréninky máme jiné, ale jejich intenzita se nezměnila. Stejně jako pod pány Rulíkem a Paterou jsou fyzicky hodně náročné. Nový kouč je jim v mnoha ohledech podobný. Dokáže být přísný, chce vyhrávat a netoleruje, když se někdo na něco vykašle.

Se vstupem do sezony jste spokojeni? Po třech kolech máte šest bodů.

Za výhru nad Českými Budějovicemi jsme strašně rádi. Výsledek je povzbuzením před nedělním utkáním v Pardubicích, ale nechceme se vznášet v oblacích. Musíme zůstat na zemi. Opět nás zdobí bruslivost. Jsme draví, všichni bojujeme o puk. Doufám, že nám to vydrží celou sezonu.