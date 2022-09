Slovenská posila Boleslavi sní o NHL. Rusko pro mě nebylo téma, hlásí

Středočeši si v uplynulých dvou sezonách zahráli semifinále. Mezi nejlepší čtyřku nepostoupili s hvězdami nabitou soupiskou, ale s partou pracovitých hráčů se zajímavým potenciálem.

Klubovou filozofii vysvětlil pro iDNES.cz sportovní manažer Václav Nedorost: „Silnějším a movitějším týmům můžeme jen těžko konkurovat, proto se díváme jinde. Snažíme se vybrat kluky, kteří jsou hladoví a chtějí se ukázat.“

Mladá Boleslav už několik sezon funguje jako mezistupeň na cestě do kvalitnějších soutěží. Samozřejmě, ne pokaždé se při výběru nových akvizic trefí, ale řadu z nich dokázala posunout na vyšší úroveň.

„To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem tady,“ vypráví Lantoši, jedna z devíti letních posil.

Touha zahrát si v NHL jej provází už od dětství. Svému cíli chtěl podřídit úplně všechno. A tak se v šestnácti letech sbalil, dal sbohem rodičům a přestěhoval se do Švédska.

Brzkého odchodu z domova dodnes nelituje: „Naši se o mě báli, ale já se moc těšil. Věděl jsem, že z hlediska osobního i hokejového rozvoje jde o správný krok.“

Hájil barvy klubu VIK Västerås, bydlel jen sto kilometrů od Stockholmu. Rozkoukával se pomaleji, zvykal si na nové prostředí a odloučení od svých nejbližších.

„Zprvu jsem z toho byl trochu vykulený. Ale pomohlo, že tam se mnou byl kamarád Adrián Holešinský. Postupem času jsem se tam zabydlel,“ líčí rodák z Prievidze, který dnes hovoří plynně švédsky.

Na severu Evropy strávil pět sezon. Začínal mezi dorostenci a juniory, později pendloval mezi druhou a třetí nejvyšší soutěží dospělých. Došel k závěru, že už se neposouvá a potřebuje změnu.

Po návratu domů nejprve působil v Nových Zámcích, poté se přesunul do Nitry, v jejímž dresu se dočkal pořádného a dlouho očekávaného průlomu.

V sezoně 2018/19 si zahrál finále slovenské nejvyšší soutěže, posbíral 68 bodů v 74 zápasech a probojoval se do konečné nominace národního týmu na světový šampionát v Bratislavě a v Košicích.

A pak to přišlo. Nabídka od Bostonu. „Hrozně mě to překvapilo, byl jsem nadšený. Bral jsem to jako odměnu za tvrdou práci,“ říká Lantoši.

Na farmě Bruins si nevedl špatně. Pravidelně bodoval, patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu z Providence. Pozvánka do NHL ale nepřišla.

Ztratil trpělivost a po covidem zkráceném ročníku 2020/21 zamířil zpět do Evropy: „Ale na působení v zámoří vzpomínám jen v dobrém. Měli jsme kompletní servis, trenéři se nám věnovali individuálně. Hodně mě to posunulo.“

Uplynulou sezonu strávil opět ve Švédsku, působil v Rögle a v Linköpingu. Na jaře si hledal nové angažmá, ale ruskou cestou se, na rozdíl od sedmičky svých krajanů, nevydal.

„Je to složité, těžko se o tom mluví. Ale já se zkrátka rozhodl takhle, odchod do KHL pro mě nebyl tématem. Chci být zase trochu blíže domovu, extraligu jsem si chtěl vždycky zkusit,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Mladá Boleslav by pro něj mohla být správnou adresou. Před dvěma lety pomohla k angažmá v zámoří Radimu Zohornovi, který svými výkony zaujal Pittsburgh.

V dubnu na něj navázal Miloš Kelemen. Bronzový medailista z letošních olympijských her nastřílel v jarním play off devět branek, teď vyhlíží boj o místo v sestavě Arizony.

Společně s Lantošim měl k úřadujícím semifinalistům zamířit i Pavol Regenda, ale po zdařilém světovém šampionátu ve Finsku neodolal vábení Anaheimu.

„Taková nabídka se prostě neodmítá. Je skvělé, že náš hokej má v zámoří dalšího zástupce,“ uznává šestadvacetiletý útočník.

V Mladé Boleslavi by měl patřit k tahounům ofenzivy. Očekává se jeho spojení s Pontusem Abergem, první švédskou posilou v klubové historii a finalistou Stanley Cupu z roku 2017.

Lantoši doufá, že v extralize zažije výkonnostní skok, dostane druhou šanci a slovenské řady v zámoří co nejdříve sám rozšíří.

„Velký sen z dětství se mě pořád drží, chci si v NHL zahrát. Je to pro mě velká motivace.“