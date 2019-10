Kubalda? Stačí mu jen hodit puk, vzpomíná plzeňský Indrák

Dohromady tehdy nasbírali přes sto kanadských bodů. Kubalík se stal nejlepším střelcem extraligy, Kracík dravým křídlům rozdával geniální přihrávky, Indrák nasbíral celkem 23 gólů a 13 asistencí.

„S Jardou nám to dohromady skvěle sedlo, byla to super sezona. A já jsem moc rád, že jsem si tak dlouho s Dominikem mohl zahrát,“ vzpomíná 24letý Indrák.

Dnes mají s Kubalíkem jiné úkoly. Zatímco Indrák v 18 hodin nastoupí se Škodou v Olomouci k sedmému kolu extraligy, jeho bývalý parťák o dvě hodiny později prožije velký křest v NHL. V dresu Chicaga vyjede v Praze na led O2 Areny proti Philadelphii. „Moc si přeju, aby mu všechno vyšlo a hned v první sezoně se prosadil,“ vzkazuje Indrák.

Štve vás hodně, že Kubalíkův premiérový zápas prošvihnete?

Tak štve... Je to naše práce, takže se soustředím hlavně na to, abychom v Olomouci získali tři body.

Jinak byste Dominika už dávno bombardoval s prosbou o lístky?

To ne. Určitě bych se rád podíval, ale nelámal bych to přes koleno. Dominikovi bych nepsal, myslím, že se mu takhle ozýval kde kdo. Respektuju, že chce mít také svůj klid, a snažil bych se lístek sehnat jinak. Měl jsem možnost jet na čtvrteční trénink, jenže to už jsme byli na cestě do Olomouce, ani to nevyšlo.

Jak dlouho se vlastně znáte?

Když jsem v šestnácti přišel z Písku do Plzně, právě Dominik se mě ujal. Uvedl mě do juniorky, všechno mi ukázal, radil. Bylo to moc fajn. Chodili jsme spolu do školy, jezdili na mládežnické reprezentace, později jsme i bydleli kousek od sebe. Vždycky jsme si byli blízko a rozuměli si. Máme dobrý vztah.

A šlapalo vám to i na ledě, že?

Kubalda je výborný hráč. Tehdy když nás trenéři dali dohromady s Krácou, si to skvěle sedlo. Kráca to rozdával a vlastně i já hlavně hledal Dominika. On si uměl najít místo a stačilo mu hodit puk do dobré pozice. Prásk a gól. Dotáhli jsme to k bronzu, byla to super sezona.

Z kanadské juniorské soutěže, kde strávil dvě sezony, se přitom tehdy nevracel jako hvězda.

O tom to není. Kubalda je střelec od Boha. Jak dostane puk, hned to flákne na branku, je super ho sledovat. Určitě se do Plzně nevrátil jako zapšklý kluk, kterému to v Kanadě nevyšlo. Naopak, tvrdě makal dál a teď sklízí odměnu.

I když jste vrstevníci, učil jste se od něj něco?

Kubaldu zdobí veliká pracovitost. A má dar, je to Pan střelec s úžasným výběrem místa. Když to tam sází, snažím se dívat, jakým způsobem střílí. A něco si z toho vzít.

Přitom jste možná komplexnější hokejista, ne? Sám Dominik říká, že vlastně umí jen střílet...

Kdepak, já neumím ani střílet ani bruslit… (smích) Mám možná o něco širší záběr hokejových dovedností, ale rozhodně na nižší úrovni.

Olomouc - Plzeň, repríza jarního čtvrtfinále Stále bez tria zraněných – gólmana Pavelky, obránce Budíka a útočníka Kracíka – ve čtvrtek hokejisté Škody Plzeň vyrazili do Olomouce, kde se dnes od 18 hodin v sedmém kole extraligy utkají s domácími Kohouty. „Bude to boj, hodně fyzický zápas, na to se musíme připravit. Pracujeme hlavně na efektivitě, šance si vytváříme, ale je třeba jich více proměňovat,“ hlásil plzeňský obránce Peter Čerešňák. Na jaře se Škoda a Olomouc potřetí v krátké době utkaly ve čtvrtfinále play off a byl to obrovský boj, sérii rozhodl až sedmý duel v Plzni. „V létě je navíc posílil zkušený Olesz, ale styl se nemění. Víme, co nás čeká. Věřím, že to bude mít šťastný konec pro nás,“ uvedl Čerešňák.

Proto vám na rozdíl od něj zatím nevyšlo zahraniční angažmá?

Každý se chce posouvat dál. I já. Někomu to vyjde dříve, někomu později, ale každý má ambice nezůstat stát a furt se posouvat. Je na každém, jak si to vezme k srdci a co tomu obětuje. Já se pořád snažím odvádět co nejlepší práci v Plzni.

A až skončí zápas v Olomouci, zkusíte si někde zapnout televizi a vidět alespoň část utkání Chicaga proti Philadelphii?

To asi jo, když to půjde. Ale o tom se teď nebavme, takhle nepřemýšlím. Soustředíme se na náš výkon, abychom v Olomouci uspěli. S nimi je to vždycky těžké. Bude to zase o soubojích, obětavosti, o tom, kdo do toho dá víc srdíčka. Co bude po zápase, to se teprve uvidí.

Co vám osobně ještě chybí k herní pohodě? V šesti zápasech jste se trefil jedinkrát.

A to je málo. Přitom v každém zápase jsem měl minimálně jednu dvě tutovky. Jsem si toho vědom, je to moje práce, abych ty šance proměňoval. A góly zatím chybí celému týmu. Nehrajeme vůbec špatný hokej, jenže koncovka nás sráží. Na tom musíme pořád pracovat.

Ještě k Dominikovi. Tipnul byste si v létě, kdy s vámi trénoval v Plzni, že se do NHL probojuje?

Já mu věřil. Nebrali si ho ze Švýcarska, aby šel na farmu. Ty soutěže jsou si stylem podobné a Dominik dokáže využít svých předností, střely a výborného bruslení. To jsou předpoklady, aby se i v NHL prosadil. A my k němu můžeme vzhlížet a koukat se, jak se hokej má hrát.