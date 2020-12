Jedenáct let za Spartu, teď proti ní. Je těžké se v ní udržet, ví Forman

Sparta v úterním 11. kole vyhrála 2:1, Forman si připsal asistenci na jediný gól Českých Budějovic ve třetí třetině.

Nebylo trošku divné nastoupit proti Spartě?

Střídačku jsem si nespletl! Všechny tu dokonale znám, takže to zvláštní bylo, ale nepřipouštěl jsem si to. Spíš jsem se na kluky těšil a chtěl vyhrát.

Jak váš přesun do Motoru vlastně vnímáte?

To je hokejový život. Myslím, že jsem byl trochu výjimka, že jsem ve Spartě zvládl tolik let. Bývá složitější tu vydržet.

Prozradíte důvod přesunu? Má vás větší čas na ledě v Budějovicích nakopnout?

Asi ano, může mi to pomoct. Měl jsem zranění, tolik ledu jsem na Spartě nedostával a nemohl se do toho dostat. Trenéři i já jsme si to představovali trochu jinak.

Neuvažoval jste, že byste proti Spartě nenastoupil?

To ne. Před odchodem jsem mluvil s manažerem Jardou Hlinkou, ptal jsem se ho na to a on řekl, že mě pouští, abych hrál. Ne, aby mě nechali sedět. Pro mě je každý zápas dobrý.

Nepopichoval jste se s bývalými spoluhráči?

Před zápasem jsem tu trochu škrtil Buchtu (Jana Buchteleho), ale to je taková klasika. To má každý, když někde hraje dlouho.

A v kabině Motoru jste něco vypisoval?

Za týmový bod 1 500 korun, takže platit nic bohužel nebudu...