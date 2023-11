Řepík střelecky ožil. V Kladně mluvil i o Plekancovi: Jeho konec chápu

Cítíte úlevu, že jste poprvé od půlky října skóroval?

Jsem rád, protože poslední dobou mi góly tolik nepadaly. Doufám, že mi to pomůže v dalších výkonech. Pár dní předtím jsem nebyl kvůli zranění na ledě, takže úvod nebyl extra. Pak jsem dal první gól, který byl šťastný, puk tečoval jejich hráč. A při druhé brance jsme akci dobře sehráli, dostal jsem kotouč na prostředek a dobře vystřelil.

Váš parťák z prvního útoku Filip Chlapík se blýskl bilancí 1+2. Zdá se, že vám to klape.

Hráli jsme spolu celou přípravu, pořád jsou tam ale nějaké mezírky, které můžeme zlepšovat. Bavíme se o tom a chceme, ať se naše souhra ještě zvedá. Doufám, že budeme lepší a lepší.

Zato sparťanské úvody se nelepší, zase jste prohrávali, teď po 27 vteřinách. Co s tím?

Nechceme, aby soupeř chodil do vedení, ale stává se nám to často. Mluvíme o tom, ale nemůžeme přijít na to proč. Musíme se na vstupy do utkání zaměřit, děje se nám to zápas co zápas.

Na druhou stranu skóre otáčíte. Ukazuje to vaší sílu?

Jsme rádi, že jsme v Kladně vyhráli. Rytíři nám to znepříjemnili. Šli jsme do třetí třetiny za stavu 3:1, oni dali šťastný gól, kdy to tečoval střední hráč, vrátil je do hry. Měli jsme spoustu vyloučených, i na konci, toho se musíme vyvarovat. Bereme tři body, nebylo to tady jednoduché, výborná atmosféra. Kladno se zvedá, věděli jsme, že hraje líp než na začátku sezony. Teď máme Plzeň, budeme se snažit vyhrát před reprezentační pauzou.

Je dobře, že jste hned pozitivně zareagovali na porážku u pardubického lídra?

Tam to bylo o gól a samozřejmě nás těší, že jsme teď vyhráli. Chtěli bychom udělat nějakou delší vítěznou sérii, abychom se cítili dobře. První krok je neděle s Plzní, pak si v reprezentační pauze odpočineme, dobře potrénujeme a připravíme se na další část.

Hokejisté Sparty se radují z výhry.

Bylo cítit, že Kladnu scházel kapitán Tomáš Plekanec, který ukončil kariéru?

Přišli o hodně kvalitního hráče, který jim asi bude chybět. Byl výborný na buly, oslabení, i v přesilovce puky výborně rozhazoval. Komplexní hráč, velký lídr a myslím, že se jim ho pravděpodobně v této sezoně nepodaří nahradit.

Překvapil vás jeho konec?

Vůbec jsem nevěděl, že to plánuje, asi nějaké zranění zad. Musela by tam být operace, dlouhodobá rehabilitace, takže chápu, že už tohle v jeho letech nechtěl podstupovat. Teď dostal jinou pozici v nároďáku, dělá si trenérské áčko. Jak Kladnu, tak českému nároďáku pomůže jinak.

Jak se vám proti němu hrálo?

On byl výborný hráč, ale já se s ním moc nepotkával, to spíš centři. Samozřejmě víme, že byl hodně nepříjemný, že měl buly vypilované. Znepříjemňoval to každému bulaři, to byla jeho silná stránka.