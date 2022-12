Na ledě svatba – pohřeb, v civilu porod. Jsem na obláčku, září bek Kladna

Osmadvacetiletý obránce netušil, jestli s jeho výkonem hektické dny zamávají. „Měl jsem trošku vítr, co budu na ledě dělat. Věřím, že to ode mě nebylo nikterak hrozné,“ odfoukl si vousáč, nadšený z velké události v osobním životě. „Ella se narodila ve čtvrtek a skládám hold všem ženám; co ony dokáží vytrpět! Moc děkuju za to, jakou mám manželku. Jsem hrdý a pyšný táta. Je to úžasné. O tomhle je život!“

Sportovní úspěchy či naopak nezdary pak vypadají malicherně, ale i ty Kehara a spol. ovlivňují. Zvlášť, když jejich Kladno je ukotvené na dně tabulky a v pátek doma schytalo těžký direkt od Českých Budějovic. Propadák 1:6 napravili Rytíři v neděli proti Energii.

„Důležité bylo, že jsme dali první gól, nakoplo nás to. Každá výhra je důležitá, ale tohle byl každopádně zápas o to, abychom odkryli deku, co na nás ležela. Prokázali jsme bojovnost a trochu se zase vrátili do kolejí, v nichž to má být,“ pochvaloval si benešovský rodák.

Zápas zlomil gól na 3:1, před ním hosté tlačili a stresovali Rytíře. „Dal jsem se trochu na modlení, aby se hra uklidnila. Gól nám ulevil, ale my nesmíme polevovat. Naopak je nutné nevybočovat z naší hry, nereagovat na stav. Protože my jsme jak svatba – pohřeb. Když dáme gól, jsme v euforii, když ho dostaneme, jsme pod dekou a hra se nám trošku sype. Neumíme to ustát. Musíme soustředit na svoji hru, tam je klíč,“ dumá Kehar.

Udržet si stálou výkonnost v průběhu zápasu i během celé sezony, to je úkol pro tým majitele Jaromíra Jágra. A ne se pohybovat po sinusoidě. „Chceme konzistenci v naší hře, což se v pátek proti Motoru moc nedařilo. Ale já byl v porodnici, neměl jsem čas to sledovat.“

Kehar, který s hokejem začínal ve Spartě, na tři zápasy vypadl ze sestavy Rytířů. Všechny prohráli. Předtím slavil výhru proti Olomouci, teď znovu proti Karlovým Varům. „Šetřil bych s úvahami, že jsem talisman Kladna, ale je milé naskočit a vyhrát,“ pousmál se zadák, který ve 104 extraligových startech dal dva góly a třináct jich připravil.

Během své zápasové odmlky pracoval na návratu do sestavy. „Popravdě, je to náročnější než hrát. Asi každý hokejista upřednostňuje být v zápasovém tempu, nicméně věřím, že se dokážu dobře připravit i v tréninkovém vytížení. Pro hlavu je samozřejmě lepší, když se hraje víc utkání,“ tvrdí Kehar.

Když je jako sedmý bek nebo dokonce mimo sestavu, necítí se zlomený, ale naopak motivovaný. „Pak trénuju jak kůň,“ řehtá se. „Což tady všichni, to můžu s čistým svědomím říct. Já to měl o to intenzivnější, musím si zápas nahradit jinak.“

V neděli na domácím ČEZ stadionu naskočil v elitní obranné dvojici s Kanaďanem Jakem Dotchinem, s nímž nastupoval už loni. „Celkem nám to klape. Já byl nadmíru spokojený, nevím, jak Dotch, snad i on. Umíme si vyhovět, na ledě to dává smysl.“

Do reprezentační přestávky ještě Kladno hostí ve čtvrtek Pardubice a v neděli nastoupí v Liberci. Opustit poslední místo tabulky, to je plán. „Mrzí nás kvůli fanouškům, že nepředvádíme úplně top výkony. My to samozřejmě víme. Chceme hrát naší hru. Bojovnost a osobní statečnost nás musí zdobit.“

Až se extraliga kvůli Švýcarskému poháru odmlčí, Kehar konečně pořádně oslaví narození dcerky. „Zatím jsem si jen symbolicky zavolal s kamarády, jeden hraje v Německu. Dali jsme si na dálku paňáčka na zdraví. Víc ne, protože když trénuju jako kůň, tak bych to pak nepřežil,“ kření se Kehar. Koňské dávky ho vynesly zpět do sestavy i k vítězství.