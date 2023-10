Návrat s nádherným gólem: Vím, že umím hrát ještě líp, cítí Kaut

Jak se vám hrálo po tak dlouhé době?

Na první zápas to nebylo špatné, ale vím, že umím hrát ještě líp, trochu jsem si osahával puk. V hodně věcech se musím zlepšit, snad to bude co nejdřív.

Střelba ale zůstala, gól byl výstavní, trefil jste přesně horní roh.

Za něj jsem rád, ještě když to bylo při návratu do Hradce, třešnička na dortu. Cennější jsou ale tři body, v Hradci se vždycky vyhrávalo těžce.

Jak těžké to tedy v Hradci bylo?

Hradec má silný útok, hodně nás několikrát zamkli, ale Wilda (brankář Roman Will) nás podržel a my pak využili jejich chyby, což rozhodlo zápas.

Celý zápas jste byli ve vedení, domácí jen dotahovali, přišly nějaké slabší chvilky?

Asi ne, Hradec dal góly jen z přesilovek, takže kdybychom se vyvarovali vyloučení, tak jsme možná ani neinkasovali. Myslím, že pět na pět jsme odehráli super.

Pardubický útočník Martin Kaut slaví vstřelenou branku s gólmanem Romanem Willem.

K tomu z vaší strany ten gól. Cítil jste velkou euforii?

Na tohle jsem se těšil hodně. Teď se to povedlo v Hradci, ale snad se to povede i v Pardubicích.

Střela byla opravdu povedená, téměř bez přípravy.

Vím, že tohle moje silná stránka. Když mám šanci, tak vystřelím. Jsem rád, že to tam padlo a snad to bude padat i dál.