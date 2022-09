Alinč namaloval brankářům Litvínova masky, i když mu ruce skoro nefungují

Na jedné helmě prý Alinč stráví tři dny času, než z prvotní myšlenky vytvoří grafický návrh. „Kluci mi nejdříve poslali, co by tam chtěli. Zajda tam chtěl zajíce, Godlič Toy Story,“ prozradil Alinč, jaké motivy si vyžádali brankáři Šimon Zajíček a Denis Godla. „Potom už jsem měl volné ruce, ale není jednoduché něco vymyslet, aby si to sedlo a aby to hezky vypadalo.“

S nástřikem mu pomáhá Zuzana Kuklová. „Je moc šikovná, umí to skvěle, stříká i obrazy,“ chválí ji padesátiletý Alinč. „Proces nastříkání trvá zhruba jeden až dva týdny, ale zrovna u Denise Godly se to protáhlo, protože obrázky z filmu Příběh hraček byly docela složité.“

Masky litvínovských gólmanů z dílny Jana Alinče.

Alinčovi se obrátil život naruby v roce 2019. Při inline hokeji zaškobrtnul a po pádu hlavou na mantinel zůstal ochrnutý. Litvínovský klub se mu rozhodl finančně pomoct při nedávné Derniéře dvojčat Viktora Hübla s Františkem Lukešem, do kasiček u vchodů se vybralo téměř 30 tisíc korun, následná aukce dresů z rozlučkového zápasu vynesla bezmála 300 tisíc korun. Peníze mají Alinčovi pomoct v jeho dalších rehabilitacích.

Bývalý technický útočník dříve renovoval motocykly, avšak ani téhle vášni se už věnovat nemůže. „Bohužel ne, protože mám i ochrnuté ruce. Ze sedmdesáti procent. Takže teď se spíš věnuji právě designu hokejových helem a masek. Něco si tím i vydělám a uteče mi čas, což je dobré,“ vyprávěl v nedávném rozhovoru pro iDNES Premium.