Záborský se už chtěl dát na modlení, na gól čekal do šestého zápasu

„Bod jsme si zajistili až třicet sekund před koncem, takže si ho určitě musíme vážit. Spíš si ale myslím, že jsme dva body ztratili,“ řekl slovenský forvard. „Měli jsme jednu vyloženou příležitost za druhou, několik tyček. Zvonilo to tam jak na Václaváku,“ dodal s trpkým úsměvem.

Záborský přišel do Liberce v létě s pověstí produktivního hráče, který ve finské lize v posledních dvou sezonách nasbíral po 41 bodech. Jenže v novém působišti na něj padlo střelecké trápení. Pět zápasů vycházel naprázdno.

„Po druhé třetině zápasu se Zlínem jsem si už říkal, že snad začnu chodit do kostela. Už jsem z toho byl skleslý, přišlo mi, jako kdyby na mně seděla smůla,“ svěřil se. „Dostával jsem dobré nahrávky, šance jsme měli, ale ne a ne to tam spadnout. Před prázdnou brankou mi to nešťastně odskočilo, Fašo (Martin Faško-Rudáš) to pak dorazil do břevna...“

Úkol pro Záborského a spol. do dalších utkání zní jasně: zlepšit produktivitu. „Na jednu stranu je super, že si šance vytváříme a umíme se dostat do tlaku. Na stranu druhou však určitě musíme zapracovat na naší efektivitě. Musíme jít trpělivě za zlepšením.“