Veselý o vyhazovu z Havířova: Porušil jsem pravidla. Pak přišla zlínská šance

Ze vzájemného spojení tak mohou profitovat obě strany. A nemusí to být jen na měsíc, na který dostal útočník s cejchem problematického hráče šanci. K vítězství nad Libercem přispěl parádní asistencí na třetí gól Bedřicha Köhlera, který ho za nebojácný výkon pochválil.



Každého zajímá váš konec v Havířově kvůli porušení životosprávy. Naznačíte, o co šlo?

Nemá cenu se za nic schovávat. Vůči sobě i klubu jsem se nechoval reprezentativně. Porušoval jsem určitá pravidla, za což přišel patřičný trest a tím byl vyhazov. Nedělalo to dobrotu v šatně. I když se mě kluci zastali, vedení bylo proti a takhle to dopadlo. Nevím, jestli zakročil někdo nahoře, šance přišla z nebes.

Trošku zázrak, ne?

Určitě. V pátek po obědě jsem dostal padáka z Havířova a v neděli po třetí hodině mi volal pan Kotásek (sportovní manažer Zlína), jestli bych měl zájem o měsíční zkoušku. V sobotu jsem nevěděl, co budu dělat se životem, a když se naskytla možnost jít do Zlína, tak jsem tomu v první chvíli ani moc nevěřil. Byl to šok. Zatím mám smlouvu na jeden měsíc a záleží čistě na mně, jak budu hrát, jak se budu prezentovat a samozřejmě jak se budu chovat. Pak je na vedení klubu, jestli se rozhodnou si mě ponechat, nebo pošlou dál.

Předpokládám, že na vaše prohřešky přišla řeč rovněž ve Zlíně.

Bavil jsem se s trenéry, pan Kotásek se bavil s agentem, i kluci v šatně o tom vědí. Udělal jsem kiks, nebyl můj první. Dostal jsem - nevím kolikátou - šanci na reparát. Myslím, že je to jedna z posledních možností, jak se dát v profesním a osobním životě dohromady.

Zlín je v 25 letech váš jedenáctý klub v seniorské kategorii. Nevadí vám časté změny prostředí?

Po šesti letech v Chomutově se ze mě stal trošku cestovatel. Tady jsem dostal možnost. Doufám, že se bude dařit mně i týmu a třeba se usadím ve Zlíně.

Váš debut nemohl dopadnout o moc lépe, že?

Vždycky je dobré, když někam přijdete a vyhraje se. Body byly potřeba, kór na ledě Liberce, který byl v očích většiny lidí favorit. Kluci stojí za sebou. Bylo cítit, že nejedeme do Liberce pro porážku, ale pro vítězství.

Osobně jste byl také spokojený?

Pokaždé to může být lepší. Předtím jsem nebyl čtyři dny na ledě. V úterý dopoledne jsem měl rozbruslení ve Zlíně a pak byl hned zápas v Liberci. První třetinu jsem se trošku hledal, pak jsme si řekli s kluky v útoku, co a jak. Od druhé třetiny jsme se trochu více udrželi s pukem a bylo to lepší.

Zlínský hokejista Radek Veselý

Vy jste přidal i asistenci, Köhlerovi jste nahrál od mantinelu před poloprázdnou bránu. Prý tak dostal puk naposledy od Petra Lešky.

Za mnou zakopl obránce, takže jsem měl trochu více času a podíval se. Věděl jsem o něm, ale že to dám takhle přesně, s tím jsem nepočítal. Vyšlo to lépe, než jsem čekal. Od Bédi to je kompliment, ale pořád je to jen první zápas. Jsem tady od toho, abych pracoval pro tým. Nahrávka na gól byl bonus.

Jakou budete mít roli v mužstvu?

O tom jsme se konkrétně ještě nebavili. Je to o mně, jak se ukážu. V extralize jsem odehrál asi padesát zápasů, ale ani v jednom jsem neměl tak vysoký čas na ledě jako v Liberci. Sám jsem byl překvapený, že jsem tolik hrál.