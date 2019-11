Zdrcující finiš. A nic... Klimek se olomouckým hrdinou v Brně nestal

Brankář Komety Karel Vejmelka sebou musel hodit, aby se stihl přesunout a puk nataženým betonem zázračně odrazit.

„Myslel, že jsem to trefil líp, i když nebyla to špatná střela,“ hlesl Klimek. „Kdybych to dal o pět centimetrů výš, šlo to nad beton a určitě bychom zápas nepustili. Byla to stoprocentní šance. Zbyňa Irgl mi dal křížem krásnou žabičku. To musí být gól,“ vyčítal si.

Sotva však diváci vydechli, znovu se jim přitížilo.

Kanonýr Irgl se dvě vteřiny před sirénou dostal k dorážce, jenže v závaru kotouč těsně minul klec!

„Kája vytáhl fantastický zákrok a Zbyňa Irgl pak o kousíček netrefil bránu. Je to škoda,“ posteskl si olomoucký forvard Lukáš Nahodil, jehož dvě trefy tak byly včera srdnatým kohoutům k ničemu.

„Saháme, saháme po bodech, ale nedosáhneme. Nebyl to od nás špatný výkon,“ přemítal trenér Zdeněk Moták.

Brno - Olomouc 4:3.

Navzdory posledním hektickým vteřinám a silnému tlaku hostů.

„Nemáme body, tak špatný,“ shrnul olomoucké pocity Nahodil. „Byly hodně blízko, ale srážely nás naše chyby. To byl kámen úrazu.“

Největší chybu napáchal urostlý zadák David Škůrek.

Ve 49. minutě ve vlastním pásmu brutálně selhal v rozehrávce, brněnský útočník Kucsera mu duchapřítomně vypíchl puk, najel si před gólmana Lukáše a zvedl kotouč pod horní tyč. Zvýšil skóre na 4:2 a vypadalo to, že nadechující se Olomouc definitivně zlomil.

„Tým Škůru samozřejmě podrží, takové chyby se stávají. Snažil se něco vymyslet, bohužel mu to nevyšlo. To je hokej,“ zastal se smutného parťáka Nahodil. Kohouti i potom ukázali energii a odhodlání.

Bek Dujsík zmáčkl brněnského Kuska tak, že ho málem poslal na olomouckou střídačku.

„Řekli jsme si, že budeme makat až do konce. Na tom výkonu se dá stavět. Ukázali jsme olomoucké srdce,“ zdůraznil Nahodil, který v čase 59:13 dorážkou Švrčkovy rány zavelel k ještě mocnému finiši. „Utkání se ale zlomilo dříve našimi chybami,“ pogratuloval Moták sportovně vítězi.

Olomoučtí byli houževnatí a místy favorita přehrávali, jenže dvakrát nezachytili nástup do třetin a museli dohánět ztrátu 0:2.

David Škůrek z Olomouce se srazil s Pavlem Jenyšem z Brna.

„Jak všichni viděli, Olomouc byla velice těžký soupeř. Přijela s vizitkou tří vyhraných zápasů venku v řadě. Pomohlo nám, že jsme šli do vedení,“ uznal brněnský asistent Kamil Pokorný.

„Kometa byla k poražení. Velká škoda, že jsme to nedokázali,“ litoval Klimek. „Šancí jsme měli hodně. Měli jsme dát víc gólů, naopak jsme inkasovali takové lehčí góly, což by se nám nemělo stávat.“ Ambiciózní Kometa pomalu zapomíná na sérii šesti porážek, vyhrála podruhé za sebou. Po osmi zápasech dosáhla na plný zisk.

Olomouc zůstává jedenáctá, dva body pod čarou play off.

V úterý málem manko umazala... „Karel Vejmelka se výborně přesunul proti poslední střele,“ ocenil zákrok večera Pokorný.