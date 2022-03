Pardubický obránce Kolář: Vypadám jako motorkář, ale pomáhá to

„Čtrnáct dní jsem měl úplné volno; nemohl jsem mluvit ani mít žádný pohyb, aby se čelist dobře hojila. Po dvou týdnech jsem začal individuálně trénovat a sem tam šel bez výstroje na led,“ popisoval Kolář začátky své rekonvalescence v rozhovoru pro klubový web.

Teď už je zpátky v „plné polní“. Po vynechání třinácti utkání naskočil v neděli v Budějovicích, na ledě strávil lehce přes patnáct minut, ale drtivé prohře 1:7 nezabránil.

„Hned od začátku jsme na soupeře ztráceli ve všech směrech. Ten zápas byl z naší strany fakt špatný, vůbec jsme se s tím nedokázali poprat,“ neskrýval zkušený bek.

Co je však pro Dynamo vůbec nejhorší, prohra s Motorem byla už šestou v řadě. Východočeši během té doby probendili více než desetibodový náskok na třetí pozici a vypadli z top čtyřky, na kterou mají rázem těsnou ztrátu.

„Na příčky pro čtvrtfinále se vrátíme jedině tvrdou prací. Jedině tím, že se každý obětuje pro tým a nebudeme hrát jako jednotlivci,“ nabádal Kolář. „Musíme hrát každý zápas na 0:0 a snažit se nedostat gól. Chtít vyhrávat vysokými rozdíly už v této fázi sezony nejde, obzvlášť ne po šesti prohrách,“ dodal.

Kolář v Českých Budějovicích nastoupil ve druhém obranném páru s Janem Košťálkem (střelcem jediného gólu Dynama), nikoli vedle Michala Hrádka, se kterým před zraněním tvořil nerozlučnou dvojici. I tak by měl ale s sebou zpět na led přinést potřebný důraz a klid do kabiny. Ten bude pro zabránění úplnému fiasku tři kola před koncem základní části pravděpodobně potřeba ze všeho nejvíc.

„Tím, že jsem v poslední době víc času strávil na tribuně než na střídačce, na mě asi tolik nedoléhá tíha okamžiku. Myslím, že mám teď víc optimističtější myšlení než ostatní kluci. Budu je chtít nabudit, abychom měli všichni hlavy nahoře a odváděli stoprocentní výkony,“ sliboval Kolář.

Součástí jeho výstroje nějaký čas bude speciálně upravená helma, která by jej měla ochránit před případnou obnovou zranění.

„Hned od začátku jsem s doktorem řešil, co si dám na obličej. Variantou byl košík, nebo plexisklo přes celý obličej, ale to nakonec padlo, protože i tak bych mohl dostat do brady. Inspirovali jsme se u jednoho hráče na olympiádě, mám vyříznuté hledí a zbytek helmy tvoří chránič, který jde pod bradou od ucha k uchu. Vypadá to jako helma na motorku, ale pomáhá to.“