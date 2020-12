Nasadit montérky a chytat puky do huby, velí olomoucký útočník Káňa

Pardubice přijely dobře naladěné sérií vítězství, k jejímu prodloužení ovšem Hanáci výrazně přispěli. Časté díry v defenzivě vedly k velkému počtu nájezdů a přečíslení, navíc první gól si dali po chybě ve vlastním pásmu téměř sami.

„Hrajeme doma a měli bychom na soupeře vytvářet tlak, jenže je to naopak. My sice tlačíme, ale naší nezodpovědností dozadu nám pořád jezdí do brejku a přečíslení. A pak se jim hraje jednodušeji. My se nadřeme, ale oni mají šance,“ všímal si Káňa.



Bylo to trefné hodnocení, protože řadu dalších vyložených situací ještě zachránil gólman Branislav Konrád. Naopak na druhé straně kohouti ohrožovali branku Dynama spíše střelami z dálky a pokusy o teče či dorážky. Kombinací, které by vedly k zajímavé střelecké pozici, mají minimum. Snad jen druhý útok Káňa, Kolouch a Kucsera občas dokáže soupeře přivést do úzkých, ostatní lajny nemají souhru a sázejí spíš na nahození a bojovnost.

Káňova chvíle přišla v závěru třetí třetiny, kdy dvěma pohotovými střelami snížil na 3:4. „Honit to ve třetí třetině se povede jednou dvakrát za sezonu. Nevzdali jsme se, to je jediné pozitivní, ale času bylo málo. Měli jsme začít dřív,“ má jasno útočník.

Po svých trefách se ani neradoval, jako by věděl, že k bodům stačit nebudou. „Až po tom druhém jsem měl trošku radost, ale pak jsem se podíval, že už je do konce jen třicet sekund. Ještě jsme se před branku dostali, ale bohužel už to nevyšlo,“ litoval.

Mnohem větší emoce z něj tryskaly po třetím inkasovaném gólu, kdy o olomouckou branku rozštípal hokejku. „V první řadě se chci omluvit všem, kteří to viděli, protože to není moc normální. Není to vzorné chování. Ale už jsem toho měl fakt plné zuby, protože to je přesně ta situace, kdy jsme je měli zavřené ve třetině, ale zase nám ujeli dva na jednoho a dali nám gól. Už jsem to neunesl,“ přiznal Káňa.

Musí se v něm mísit protichůdné pocity, protože zatímco tým se celou sezonu marně hledá, osmadvacetiletý útočník z olomoucké bídy vyčnívá, jako dosud nikdy za tři předchozí sezony na Hané. S devíti góly a čtrnácti body je v čele klubových statistik a ukazuje, že když je zdravý, může být lídrem.

Olomouc - Třinec Od 18 hodin online

„Snažím se dělat, co mám. Teď mi to tam padá, tak musím pokračovat. Je to možná zatím jediné pozitivum na této sezoně. Musíme všichni nasadit montérky a chytat puky do huby. A doufat, že vyhrajeme jako v Třinci 1:0. Musíme začít zápasy vybojovávat,“ hledá cestu z temnoty. Hra kohoutů opravdu vypadá jinak než v minulých letech, kdy jejich hokej soupeře mnohem víc bolel a ve vlastní třetině padali do střel. „Nebyli jsme jako tým, ale devatenáct individualistů a takhle my hrát nemůžeme,“ všiml si proti Dynamu i trenér Jan Tomajko.

Hanákům nejde upřít nasazení, ale když jsou v soubojích pozdě, není už koho dohrávat, a v defenzivě i přechodu do útoku často převládá chaos. „Musíme jít poctivou defenzivou. Když nám budou soupeři pořád jezdit do brejků, tak moc šancí mít nebudeme. Musíme hrát poctivě zezadu a nenechat je útočit z brejků. A když se do šancí dostaneme, tak musíme být pohotovější a důraznější,“ míní Káňa.

Další příležitost bude mít se spoluhráči už dnes, kdy od 17 hodin přivítají první Třinec. „Uděláme všechno pro to, abychom v domácí sérii nějaké body vydolovali. Budeme muset makat na sto padesát procent. A hrát poctivě dozadu, protože Třinec je dopředu výborný. Máme v hlavě, že jsme to u nich ubránili, tak proč to nezopakovat,“ nevzdává se olomoucké křídlo.