Hradeckým hokejistům startuje druhý turnaj, zúžení kádru přijde později

V kádru má od začátku tréninku na ledě dvaatřicet hráčů. Nic na tom nezměnil ani zápasový úvod přípravy, kterým byl pro hokejisty Hradce Králové domácí Mountfield Cup.

Také do dalšího turnaje, pardubického Memoriálu Zbyňka Kusého, bude kouč Mountfieldu Tomáš Martinec stavět mužstvo ze všech zdravých hráčů aktuálního kádru.

„Zatím zůstáváme všichni,“ potvrdil hradecký trenér před dnešním duelem s ruským Amurem Chabarovsk, který Hradečtí sehrají, stejně jako páteční utkání o konečné umístění, na domácím ledě.

Takže zatím žádné zúžení kádru neproběhlo?

Ještě ne, máme za sebou jen tři zápasy, šanci dostanou všichni ještě v dalších třech, pak se teprve uvidí, po něm k zúžení o tři čtyři hráče dojde.

Program Memoriál Zbyňka Kusého * zápasy Hradce Králové pondělí v 18 hodin (v Hradci) Mountfield HK - Chabarovsk úterý v 19 hodin (v Pardubicích) Pardubice - Mountfield HK pátek v 18 hodin (v Hradci) Mountfield HK - neznámý soupeř * další účastníci turnaje Admiral Vladivostok (KHL), Košice (Slovensko), Znojmo (EBEL) Pozn.: Kromě dvou zápasů Hradce se všechny hrají v Pardubicích

Na Mountfield Cupu jste hráče střídali po jednotlivých zápasech, jak to bude nyní?

Úplně stejně. Na druhé straně nás není zase tolik, aby mohl v každém zápase hrát někdo jiný. Takže někteří odehrají všechny zápasy.

Na Mountfield Cupu vůbec nenastoupili obránce Linhart a útočníci Cingel a Paulovič. Co nyní?

Už jsou v tréninku a měli by se do některého ze zápasů zapojit, hrát už mohou.

Kromě Petra Koukala, jenž se vrací po delším zranění, bude někdo ze zdravotních důvodů chybět?

Útočník Radek Pavlík, který je nemocný. A pak už jen u některých hráčů drobnosti, které by jim ale neměly bránit v tom, aby hráli.

Ten ale měl být stejně na soustředění české reprezentace, stejně jako další útočník Jergl a obránce Gaspar...

Ano měl, ale nakonec odjel jen Jergl, Gaspar zůstal s námi. Ale Jergl a Pavlík nám budou chybět.

Rovněž v pondělí bude hrát první přípravný zápas druholigové Vrchlabí, se kterým úzce spolupracujete a netajíte, že někteří hráči začnou sezonu tam. Někdo je pojede posílit?

Z našeho kádru ne, ale hrát budou dva naši junioři, obránce Váchal a útočník Poppel.

Od začátku přípravy na ledě vás trénuje přes třicet, není pro vás trenéry trochu komplikované mít na ledě tolik hráčů?

Není, chodíme na led na dvě party, takže tohle je v pohodě. Jen pro nás trenéry to jsou dva tréninky místo jednoho. (smích)

Máte za sebou domácí turnaj, v němž jste dvakrát vyhráli a jeden zápas prohráli až po nájezdech. Vaše hodnocení?

Něco samozřejmě ukázaly, ale na nějaké hlubší hodnocení je to předčasné i proto, že jsme do toho šli z plného tréninku. Čeká nás ale ještě hodně práce.