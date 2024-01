Chyběly tři minuty. Pak přišel pro hokejisty Hradce alespoň druhý bod

Domácí totiž právě tři minuty před koncem vyrovnali na 2:2, a zápas tak šel do prodloužení. Pro trápící se Hradec šlo o čtvrté v řadě a šesté v posledních sedmi extraligových duelech!

Škoda vyvážená tím, že Hradečtí tentokrát vyválčili v prodloužení druhý bod, což se jim podařilo teprve podruhé v již zmíněné šestizápasové sérii prodloužení či dokonce následných samostatných nájezdů. I tentokrát bylo vítězné prodloužení ale hodně upracované.

Mountfield musel nejprve přežít dvouminutové oslabení a poté se duel sunul ke zkoušce dovednosti. Nedošel k ní jen díky důrazu útočníka Zachara. Ten se necelou minutu před koncem nastaveného času prosmýkl před plzeňského gólmana Hlavaje a nadvakrát a už v pádu puk dotlačil do branky.

Hradec se radoval, aby poté musel několik minut trnout, zda o vítěznou branku nepřijde. Sudí nejprve zkoumali, zda puk přešel brankovou čáru. Stalo se, podle záběrů kamer jej Hlavaj hokejkou vyhodil už z branky.

Mela mezi hráči Plzně a Hradce Králové

Když to sudí oznámili, přišla další komplikace. Domácí kouč Kořínek si totiž vzal trenérskou výzvu, v níž chtěl prokázat, že Zachara brankáře nedovoleně atakoval.

Zkoumalo se tedy znovu, naštěstí i tentokrát pro Hradec se šťastným koncem, Zachar si tak připsal vítěznou branku a Mountfield dva důležité body do tabulky.

Alespoň tak, i když na tříbodovou výhru na ledě soupeře čeká už dva měsíce, naposledy se z ní radoval před více než dvěma měsíci v Karlových Varech. Od té doby jen dvě výhry v prodloužení, před tou včerejší ve Vítkovicích a před nedávnem v Kladně. Třetí přišla včera.

Po páteční porážce na domácím ledě v zápase se Spartou, o které rozhodly až samostatné nájezdy, se Hradec do Plzně musel vydat bez několika zraněných hráčů.

K delší dobu absentujícím Lalancettovi, Gasparovi a Chalupovi se přidal ještě Pilař. Šanci tak opět dostal mladík Novotný, jenž se z pozice třináctého útočníka sestavy proti Spartě posunul do čtvrtého útoku. Mountfield hrál dobře, v 1. třetině šel do vedení, v závěru první třetiny byl blízko druhé branky. Eberleho dorážku ale brankář Plzně Hlavaj lapil, a i když bylo patrné, že byl svojí lapačkou za brankovou čárou, žádný ze záběrů nedokázal, že za ní byl i puk.

Po přestávce domácí vyrovnali, jenomže Mountfieldu stačilo jen čtyřicet vteřin na to, aby šel znovu do vedení. To držel až do již v úvodu zmíněné 57. minuty.

Přitom ho mohl několikrát zvýšit, nejblíže k tomu měl na konci 2. třetiny, kdy hrál minutu přesilovou hru pět na tři. Nic z toho, vstřelit třetí gól v základní hrací době se mužstvu opět nepovedlo.

Na podobný střelecký zápis tým čeká už osm zápasů. Naposledy se mu to povedlo v prvním utkání letošního roku v zápase s Kladnem. Šlo zároveň o zatím poslední tříbodové vítězství.