Škoda, mohli jsme mít trochu klid, mrzí Koukala porážka s Vítkovicemi

S pocitem promarněné šance tak včera odjeli na odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů a zároveň na druhou reprezentační přestávku. „Škoda, mohli jsme mít trochu klid,“ mrzelo útočníka Petra Koukala po porážce 0:2, kterou hokejisté Hradce zakončili první polovinu základní části s tím, že mají jeden zápas z druhé předehraný.



Po výhře ve Zlíně asi velké zklamání, kde vidíte hlavní příčinu?

V naší produktivitě. Nemáme klid v koncovce, což nás stojí vítězství. Měli jsme hodně šancí, třikrát jsme jeli sami na brankáře a nedáme z toho gól, takže jednoduché chyby. Momentálně také hrajeme lépe venku než doma, zatímco loni jsme venku neuhráli nic.

Vítkovice přijely do Hradce s novými trenéry, což vždycky bývá pro tým impuls, bylo to pro výsledek důležité?

Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého, ale je to strašná škoda, měli jsme to uhrát a je jedno, jestli to byly Vítkovice, které předtím dostaly naloženo v Karlových Varech (v pátek 1:9 - pozn. autor), nebo někdo jiný. Měli jsme si s tím poradit. Bohužel jsme ale nedali gól, přitom jsme měli mraky šancí, ale bohužel jsme je nedokázali využít. Nepomohly nám ani přesilovky, nejdou nám tak dobře, abychom v nich dokázali utkání zlomit. Pak bohužel přijde jedna špatná rozehrávka, ze které soupeř vystřelil a dal gól, což rozhodlo zápas.

Hráči Vítkovic se soustředili na obranu, jak se proti tak urputně bránícímu soupeři hrálo?

Je pravda, že stáli ve středním pásmu a hráli se zabezpečenou obranou, stejně jsme ale oken v jejich obraně našli hodně. Vítkovice sice měly náznaky přečíslení, šancí jsme ale měli víc my. Jim pomohl odražený puk při naší rozehrávce, Dej do něj plácl a trefil to pod víko. My jsme takový gól nedali.

Často jste se do třetiny soupeře dostávali tak, že jste z vlastní poloviny stříleli na branku. Nebyla jiná možnost?

Taktika se mění v průběhu utkání. Když jsme měli puk, ani jeden jejich hráč nestál ani u nás ve třetině, střední pásmo tak bylo zahuštěné. Spoustu přihrávek jsme i proto zkazili a zkoušeli něco jiného. Tenhle způsob hry soupeře nám úplně nesedí, nedokážeme si s tím poradit. O výsledku utkání rozhodla koncovka. Přesto jsme oken našli hodně.