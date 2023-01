Finský obr pro play off. Hokejisty Sparty posílil útočník Vauhkonen

„Je to hráč, kterého je opravdu těžké dostat z předbrankového prostoru. Má parametry, které budí respekt, dokáže se soupeřům dostat pod kůži. Aspekty, které se do play off jednoznačně hodí,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Vauhkonen je 194 cm vysoký útočník, který váží podle sparťanského webu 110 kg. Sezonu začal ve švýcarském týmu La Chaux-de-Fonds ve druhé nejvyšší soutěži, ale po šesti zápasech se přesunul zpět do Finska. Za SaiPu odehrál 18 utkání s bilancí dvou branek a čtyř asistencí.

Nová posila hokejové Sparty, finský útočník Olavi Vauhkonen

„Všechno se seběhlo opravdu velmi rychle. První kontakt proběhl v pátek a v pondělí jsem už seděl v letadle. A teď jsem tady. Vybral jsem si novou výstroj, nafasoval týmové oblečení, seznámil se s několika spoluhráči a částí realizačního týmu,“ řekl Vauhkonen, který bude s novými spoluhráči poprvé trénovat v úterý.

Odchovanec Jokeritu Helsinky hrál ve Finsku vedle mateřského klubu také za Lukko Rauma, Sport Vaasa, Tapparu Tampere a SaiPu. Včetně play off odehrál 551 utkání s bilancí 123 branek a 128 asistencí.

„Hodně využívám své tělo, jsem vysoký, takže se nebojím přitvrdit. Rád hraju ofenzivní hokej, ale tvrdé práce vzadu se rozhodně neštítím,“ popsal Vauhkonen svou hru.