Velký návrat s otazníkem. Hokejový gólman Bartošák začal trénovat

Známý hokejový brankář v polovině listopadu přerušil kariéru, protože začaly vyplouvat na povrch znepokojivé informace o jeho psychickém stavu. Sám přiznal problémy s alkoholem, v hokejových kuloárech se hovořilo také o drogách.

Pro mnohé to byl šok, jelikož Bartošák prožíval nejlepší období: v květnu se zúčastnil mistrovství světa v Bratislavě, během nějž se mu narodil syn Damian. A také přestoupil z Vítkovic do Třince, kde se z něj stal nejlépe placený hokejista v extralize.

Uplynulo necelých sedm týdnů a Bartošák se po intenzivní léčbě cítí připraven na návrat. Prozatím se bude na ledě připravovat s vítkovickou juniorkou, kromě toho jej čekají i individuální brankářské tréninky, aby se co nejrychleji dostal do formy.

„Výpadek není naštěstí moc dlouhý, za těch pár týdnů mimo z toho Patrik ani nestačil pořádně vypadnout. Do čtrnácti dnů bude v pohodě,“ tvrdí Vůjtek.

Bartošák se z pobytu na specializované klinice vrátil domů už na vánoční svátky, ty strávil společně s nejbližšími.

„A cítím se dobře. Uvědomoval jsem si, že situaci musím řešit. Snažil jsem se být trpělivý a přesně plnit pokyny odborníků. Teď už podle nich nic nebrání tomu, abych se vrátil k hokeji,“ řekl pro hokej.cz. „Věřím tomu, že mi léčba pomohla. Na spoustu věcí se teď dívám jinak. Myslím, že špatné období je definitivně za mnou.“

Poprvé se Bartošák objevil na ledě v sobotu, postupně si bude nakládat víc a víc. Otázkou zůstává, zda dokáže sehnat angažmá ještě v této sezoně. A zda je pro něj přijatelné angažmá v některé z nejvyšších soutěží pod podmínkou, že by si musel pozici jedničky vybojovat.

„Nebojím se, že bychom Patrikovi práci nesehnali. Je to kvalitní gólman špičkové evropské úrovně. Vůbec nemám strach, že by se to nepovedlo. Patrik je na hokej připravený,“ ujišťuje Vůjtek. „A o jeho pozici bych nespekuloval. Víme, že všude, kde chytal, byl jednička. Takže od toho bych se odrážel.“

Samotný Bartošák nezastírá, že potřebuje čas, na druhou stranu zdůrazňuje, že má obrovskou chuť. „Hokej mi hrozně chyběl,“ uvědomil si během pauzy.

Jasné je, že svého budoucího zaměstnavatele bude muset nejdříve přesvědčit. A to nejen výkony na ledě, ale především chováním mimo něj. Proto se alespoň zpočátku nedá čekat, že by dostal dlouhodobější smlouvu. Je snadno představitelné, že prozatím podepíše kontrakt do konce sezony a v létě se uvidí. Záleží jen na něm. „Na nic jiného se momentálně nesoustředím.“