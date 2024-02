Narozeniny, nula, výhra, záchrana. Růžičkův den oslav: Málokdo nám věřil

„Moc lidí by v polovině sezony netipovalo a nevěřilo, že se baráži vyhneme. Nebyli jsme v úplně lehké situaci, ale ukázali jsme, že v kabině byl opravdu velký charakter,“ oddechl si Růžička, zrovna v pátek slavící 27. narozeniny. „Šlo o trochu speciálnější den. Hodně se to točilo kolem mě, všichni chtěli se mnou mluvit, popřát mi.“

Dárek si Růžička nadělil i sám, díky čtyřiceti úspěšným zákrokům udržel druhé čisté konto za sebou, před kladenskými střelci vynuloval také českobudějovické. „Já o sobě mluvit určitě nebudu, ať mě hodnotí jiní,“ řekl. A trenér Richard Král to udělal: „Zápas jsme kontrolovali i díky Růžičkovi, zachytal velice dobře.“

Ačkoli už před soubojem nejhorších týmů extraligy hřál Bruslaře dvanáctibodový náskok, nechtěli nic ponechat náhodě. „My jsme to de facto brali jako rozhodující zápas sezony. Jako sedmý v play off. Tak jsme se na něj i připravovali,“ líčil oslavenec Růžička. „Věděli jsme, že máme nějaké body navíc, ale taky, že když vyhrajeme, je ve finále konec. Klobouk dolů všem, i skvělým fanouškům, kteří za námi vážili cestu. Byli hodně slyšet, patří jim velký dík!“

Kotel hostů burácel a poskakoval, jedna půlka si oblékla bílé pláštěnky, druhá zelené. Povedené choreo ladilo s povedeným výkonem týmu. Už po deseti minutách Králův tým kraloval 3:0.

Boleslavští hokejisté slaví gól, zatímco vpředu projíždí zklamaný kladenský obránce Jiří Ticháček.

„Pomohly nám dva rychlé góly za pár vteřin. Celou sezonu se trápíme se střílením branek, takže jsme rádi, že jsme brzy odskočili,“ pochvaloval si gólman. „Chci poděkovat všem klukům, od prvního kustoda až po posledního hráče, jak jsme k tomu přistoupili a že jsme to dnes společně dotáhli do šťastného konce.“

Šťastný nebyl jen pro kapitána Adama Jánošíka, kterého trefil puk do obličeje a zkrvavený spěchal z ledu. „Zatím mám jen kusé informace, že má snad zlomenou čelist a je na operaci v Praze. Pokud se to potvrdí, má po sezoně a čeká ho dlouhé rekonvalescence,“ litoval trenér Král bezprostředně po skončení utkání.

Po jeho listopadovém nástupu, kdy nahradil odvolaného Jiřího Kalouse, se mužstvo probralo a nakonec se i odlepilo z poslední příčky. „Udělali jsme nějaké výměny, několikrát jsme si k tomu v kabině něco řekli. A společnými silami jsme to zvládli. Každý vidí, že nejsme tým individualit až na Lantošiho, který nás bodově táhl. Jinak jsme pracovití kluci. Věřili jsme, že tvrdou prací to můžeme zlomit. A naštěstí jsme to zlomili,“ radoval se Růžička po páté výhře z posledních sedmi kol.

Král dal konkrétní příklad, v čem se jeho svěřenci zvedli. „Dbali jsme na určité věci, snažili jsme se tým dostat co nejvíc do nějakého systému, abychom v obraně byli kompaktní,“ prozradil. „Měli jsme ze začátku obrovské problémy, byli jsme v hrozných obloucích. Museli jsme zlepšit návraty do obranného pásma, abychom se dostávali před branku, abychom tam byli schopní zastavit a nebyli někde rozlítaní. Od toho jsme se odráželi, mančaft si sedal, pomohla bojovnost a obětavost hráčů. Záchrana je úleva.“

Finiš Ml. Boleslavi Pardubice (doma) Plzeň (venku), Olomouc (doma), Sparta (venku) Finiš K. Varů České Budějovice (doma), Pardubice (venku), Sparta (doma), Kladno (venku)

A teď se už bez stresu můžou Bruslaři pokusit o další zázrak, tedy o útok na předkolo play off. Ztrátu na dvanácté Karlovy Vary snížili na sedm bodů.

„Dodnes jsem nahoru vůbec nekoukal, primární cíl byl vyhnout se čtrnáctému místu a mít jistotu minimálně třináctého. Na to jsem se soustředil,“ přiznal Růžička, že strašák z baráže mu nedával spát. „Ještě jsou čtyři zápasy, nic nevypustíme a pokusíme se z toho vyválčit maximum.“

Zato Král při prohlížení tabulky pokukoval i v nejisté době oběma směry. „S pokorou jsme se dívali dolů, po očku i nahoru. Věděli jsme, jaký je stav, proto jsme po reprezentační pauze chtěli zvládnou zápas v Karlových Varech a dostat se na kontakt. Tehdy se to nepovedlo, ale teď tam kontakt je,“ vycítil naději. „Sedm bodů je teoreticky hratelných, uvidíme, jestli jsme schopní to zvládnout. Je to pro nás další cíl do sezony.“