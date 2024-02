Kladno zrůžoví, sezona zčernala. Zlom? Musel bych brečet, pomlčel Vejvoda

„Musíme k posledním čtyřem zápasům základní části přistoupit dobře,“ burcoval útočník Jakub Strnad. „Potřebujeme mít před baráží čistou hlavu a zdravé sebevědomí, takže musíme hrát už play off hokej.“

Když mužstvo majitele Jaromíra Jágra v říjnu sedmkrát v řadě neprohrálo a během úspěšné série nashromáždilo 15 bodů, nic nenasvědčovalo kladenské pohromě. Jenže pak se to zvrtlo. Přišla nejhorší šňůra porážek v klubových dějinách, bylo jich 17. Rytíře odsoudila do role odpadlíka.

„Myslím, že vím, kde se sezona zlomila,“ povídal kladenský trenér Otakar Vejvoda mladší; konkrétní nebyl. „To bych musel brečet do novin, což já nebudu dělat. Tak radši nebudu odpovídat.“

Po debaklu ve středočeském derby Vejvoda vzkazoval: „Normálně takhle nemluvím, ale chci se omluvit 2 137 fanouškům za první třetinu.“

Jeho tým už po deseti minutách ztrácel 0:3. „Uděláme faul, dostaneme gól z první, druhé i třetí střely… I kvůli chybnému postavení ve vlastní třetině. Přitom předtím jsme odehráli dva slušné zápasy a k tomu jsme měli výborný trénink před utkáním.“

Kladno přitom častokrát prohrálo jen o gól. Těsně. S Mladou Boleslaví sice výrazně, ale zase ji přestřílelo 40:29. Jenže… „Opticky to vypadá, že máme tlak, ale vyložené šance ne. Spíš to šmrdláme po rozích, do velkých gólovek se nedostáváme,“ nezapíral Strnad. „Tragická první třetina rozhodla, pak už to bylo jen nahánění. Takhle selhat, to je tristní.“

Zadumaný kladenský kouč Otakar Vejvoda

Nejslabší tým soutěže, který z posledních dvaceti střetnutí prohrál devatenáct, v závěrečných čtyřech kolech nastoupí třikrát doma. V neděli proti Třinci, v úterý s Litvínovem, končí s Karlovými Vary, mezitím cestuje do Českých Budějovic. Před baráží s vítězem první ligy bude 45 dní pauzírovat.

„Plán pro zbytek základní části je, že máš na sobě dres a chceš vyhrát zápas. Po trestu se nám vrátili Frolík s Bláhou, snažíme se z toho pořád udělat mužstvo. A získat sebevědomí do baráže,“ předsevzal si Vejvoda.

Proti Litvínovu nastoupí Rytíři ve speciálních, růžových dresech, které zamíří do charitativní dražby. Podpoří tím nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa, který se věnuje onkologicky nemocným. I proto se klubový znak drobně, ale zásadně na trikotu promění. „Rytíře jsme rozesmáli,“ uvedl produktový manažer klubu Jan Sýkora. „V kombinaci s názvem nadace se to vyloženě nabízelo.“

Aby úsměv v Kladně zůstal i po sezoně, musí také třetí baráž v řadě zvládnout.