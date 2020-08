Zápas se nám prostě nepovedl, řekl liberecký kouč po debaklu

V úterním prvním vzájemném utkání předvedli liberečtí hokejisté precizní defenzivu a Mladou Boleslav doma pokořili v utkání skupiny B Generali Česká Cupu 2:0.



Ve čtvrteční odvetě však byla jejich obranná hra v čele s nejistým gólmanem Pavelkou, který tak zažil černý debut v brance Bílých Tygrů, doslova strašidelná. A výsledek? Osm inkasovaných gólů a pouze dva vstřelené... Omluvou není ani mírně obměněná sestava s mladíky ve třetí obranné dvojici.

O tom, podle jakého scénáře se bude duel s nádechem derby vyvíjet, rozhodl už jeho začátek. Po libereckém ledabylém bránění skóroval na přelomu čtvrté a páté minuty dvakrát v rozmezí dvaceti vteřin boleslavský Kanaďan Alderson, pak se trefil ještě Kousal. „Nepovedla se nám první třetina, která určila ráz utkání. Soupeř byl lepší a my jsme nehráli dobře,“ řekl zklamaný liberecký kouč Patrik Augusta.

Naději na obrat vykřesal Bílým Tygrům ve 27. minutě v přesilovce Knot, který zblízka využil parádní nahrávku Birnera a snížil na 1:3. Jenže pak přidali hokejisté Mladé Boleslavi dvě poměrně laciné branky a ve třetí dvacetiminutovce zvýšili až na 8:1. Krutou porážku už poté jen zkorigoval další liberecký obránce Hanousek, který si sjel zcela volný od modré čáry až před branku a překonal jinak spolehlivě chytajícího Krošelje, jemuž dvakrát v zápase pomohla i tyč.

„Zápas se nám prostě nepovedl, domácí byli produktivní a z většiny svých šancí dali góly. My jsme jim dávali moc přečíslení, hrnuli jsme se do útoku a nezajišťovali jsme se. Prostě nám to ukázalo věci, na kterých musíme pracovat. Je to ale přípravné období, hned nás čeká doma Litvínov, je to nový zápas a začínáme od nula nula,“ uvedl Augusta.

Bílí Tygři naposledy inkasovali v soutěžním zápase osm gólů 8. prosince 2013 v Litvínově.