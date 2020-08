Jsem strašně rád, že už můžeme hrát hokej, říká liberecký útočník Lenc

Fanoušci Bílých Tygrů se konečně dočkali - v úterý mohli vidět své hokejisty v akci v domácím prostředí Home Credit Areny. Dorazilo jich 1 171 a v utkání skupiny B letního poháru s názvem Generali Česká Cup oslavili libereckou výhru nad Boleslaví.



„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby přišlo víc fanoušků. Opatření to ale nedovolují, s tím se bohužel nedá nic dělat. Můžeme jen doufat, že se to časem zlepší,“ řekl na webu libereckého klubu útočník Tygrů Adam Musil.



„Jsem hlavně strašně rád, že už můžeme hrát hokej. Myslím, že je nejdůležitější, že se nakonec povedlo zápasy zrealizovat alespoň za těchto podmínek,“ dodal další liberecký forvard Radan Lenc.

Právě on nastartoval cestu za tygřím vítězstvím, když ve 26. minutě převzal puk po krásné nahrávce přes celé hřiště do jízdy od Hanouska a brankáři Růžičkovi ho poslal mezi betony do sítě.

„Už jsem mu předtím vyzkoušel lapačku, vyrážečku, kde byl všude dobrý. Tak jsem zvolil zakončení mezi betony, kde měl prostor a vyšlo to,“ popsal svůj gól Lenc.

Bílí Tygři nakonec ve třetí části přidali ještě jednu trefu, kterou zařídil Derner. „Myslím si, že to bylo lepší utkání oproti tomu v Karlových Varech, kde jsme hráli první duel. Bylo tam mnoho dobrých věcí a řekl bych, že se naše hra postupně zlepšuje,“ míní Radan Lenc.

„Rozhodně bychom ale měli zapracovat na přesilových hrách. Na druhou stranu nebyl úplně ideální vzduch a hůř se dýchalo, takže mám radost, že jsme odehráli vítězný zápas.“

Liberecký kouč Patrik Augusta byl až na menší efektivitu v zakončení s výkonem svého týmu spokojený. „Myslím si, že to bylo kvalitní utkání. Měli jsme spoustu šancí, které jsme bohužel neproměnili, speciálně v přesilových hrách. I tak bych to hodnotil pozitivně. Když vezmu v potaz, že se hrálo 11. srpna, tak to z naší strany bylo velice slušné utkání,“ uvedl Augusta.

Bílé Tygry teď čekají v letním poháru dva zápasy ve dvou dnech. ve čtvrtek hrají od 17.00 odvetu v Mladé Boleslavi (utkání vysílá O2), v pátek hostí v dohrávce 1. kola od 18.00 Litvínov.

Tabulku skupiny B vedou Karlovy Vary, které mají ze tří zápasů sedm bodů, Liberec je s pěti body druhý, ale má utkání k dobru. Boleslav a Litvínov jsou zatím na nule.